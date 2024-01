Moema ganha nova unidade de hamburgueria Madero

Há uma nova unidade do Madero em funcionamento na região. Foi inaugurada no dia 18 de dezembro, uma nova loja do grupo em Moema.. Com uma área de aproximadamente 710 m², o novo Madero Steak House tem capacidade para aproximadamente 105 pessoas. O horário de funcionamento do restaurante será das 11h45 às 22h30. Com essa novidade, a marca totaliza 27 restaurantes na capital paulista.

Os frequentadores poderão contar com as opções do menu, que inclui uma variedade de hambúrgueres que se tornaram a marca registrada do Madero. Inclusive, recentemente, o cheeseburger do Madero foi eleito o Melhor de SP.

O Cheeseburger Madero, é considerado o carro chefe da casa, “um clássico irresistível”, como define a própria casa, com carne suculenta, alface e tomate orgânicos, e queijo tipo cheddar derretido. As carnes grelhadas, servidas com um acompanhamento completam o menu principal. O restaurante também contará com o cardápio do “Legno Ristorante Italiano”, especializado em massas diferenciadas e exclusivas.

Os pratos são preparados na cozinha central do Grupo Madero, em Ponta Grossa (PR), assim como é feito com todos os alimentos servidos a cerca de três milhões de clientes por mês em restaurantes localizados nas cinco regiões do país. Desta forma, é possível o controle e a manutenção do padrão de qualidade do Madero.

Reserva Online

Vale destacar que o Madero oferece o serviço de reserva online para todos os Madero Steak House do País por meio da plataforma Get In. Basta acessar, escolher o endereço e horário e selecionar o número de pessoas. Também é possível definir qual o ambiente de preferência, como varanda, mezanino, área interna etc. Após baixar o app Get In, disponível nas plataformas Google Play e Apple Store, é só conferir os restaurantes disponíveis em http://bit.ly/madero_. O cliente ainda recebe confirmação e lembretes referentes à reserva via SMS.

Serviço

Local: Av. Açocê, 249 – Moema. Horário de funcionamento: Das 11h45 às 22h30 de domingo a quinta/ sexta e sábado das 11h45 às 23h