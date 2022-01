Modelódromo do Ibirapuera tem pista de patinação até dia 12/01

O Centro Esportivo Modelódromo do Ibirapuera, equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), está com uma pista de patinação para o público da capital. A ação especial é temporária – teve início em 24 de dezembro e fica disponível até 12 de janeiro.

As pessoas interessadas em patinar devem realizar o agendamento de dia e horário na página Patina Sampa, no Instagram. Também será liberado o link oficial para as reservas da pista na bio do perfil.

Para patinação segura, serão disponibilizados todos os equipamentos, mas é aconselhável levar um par de meias para proteger e não machucar os pés nos patins. O uso de capacete, cotoveleira e joelheira é indispensável. O tempo de patinação será em torno de 30 minutos.

O espaço na Rua Curitiba, 290/292 – seguirá todas as recomendações sanitárias, como o distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Veja os dias e horários de funcionamento em janeiro:

• 31/12 – das 10h às 14h

• 1/1 – Fechado

• 2/1 – das 10h às 20h

• 3/1 a 7/1 – das 14h às 20h

• 8/1 e 9/1 – das 10h às 20h

• 10/1 a 12/1 – das 14h às 20h

Modelódromo

O Centro Esportivo Modelódromo do Ibirapuera é um equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), na região do Ibirapuera. É também conhecido por contar com feira de orgânicos tradicional da cidade, aos sábados.

Com área de aproximadamente 26.000 m2, foi inaugurado em 1967 e é o primeiro espaço sul-americano com a prática de modelismo – a arte de idealizar e fazer miniaturas para fins esportivos e de recreação.

Abriga cinco práticas de modelismos: Aeromodelismo (aeronaves e espaçonaves), Automodelismo de Fenda (modelos de carros de corrida), Ferromodelismo (transportes ferroviários), Nautimodelismo (veleiros, transatlânticos, barcos e navios) e Plastimodelismo (construções em escala reduzida).

Há ainda um Cachorródromo, onde os cachorros podem brincar e correr livres sem o uso de coleiras. Mas, nas demais dependências, quem deseja passear com seu cachorro é obrigatório o uso das guias.

A Praça Ayrton Senna do Brasil, em homenagem ao piloto tricampeão da Fórmula 1, Ayrton Senna, está dentro do CE desde 2017. Com escorregador, balanço, gangorra e gira-gira, o local garante diversão para todas as crianças.

Serviço:

Clube Esportivo e de Lazer – Modelódromo do Ibirapuera: Rua Curitiba, 290/292, Paraíso, Telefone: (11) 3051-2151, Horário de funcionamento (clube): Diariamente, das 06h às 20h