Mirandópolis terá PetFest dia 26/03

Mirandópolis é um bairro que ainda mantém aquele jeito de comunidade. Ruas com nomes de flores, muitos sobradinhos tradicionais e comércio regional forte. Com as recentes reformas na Praça Santa Rita de Cássia, ganhou ainda mais vida com a implantação de um movimentado playground infantil e um cachorródromo igualmente marcado pela alegria.

Bares e restaurantes estão criando um corredor gastronômico nas ruas das Rosas e Luís Góis, agora marcadas por mesinhas nas calçadas e a possibilidade de os moradores curtirem suas noites sem nem precisar pegar o carro.

É nesse cenário que vai acontecer o 2o. PetFestSP, um evento para unir tutores e seus animais, no próximo domingo, 26 de março, a partir das 10h da manhã.

“O bairro está se transformando, mas mantém a essência, esse espírito comunitário”, diz Cida Montagner, da GattoFiga Pizza Bar (@gattofigapizzabar), uma das empresas locais apoiadoras do PetFest.

Vai ter “cãominhada” a partir da Praça Santa Rita, descendo a Rua das Rosas e terminando na Luís Góis, na altura do número 1700), onde muita música vai animar o domingo que, pela previsão meteorológica, promete ser de muito sol e calor.

Ali, estão previstos vários shows de bandas alternativas, muito som – a última banda entra em cena 21h. A ordem será Mister Motta, Surfing4music, Verohni, Xbornia, Loyal Gun, Monster Johnny, Nouvel

le Vie, Gomallakka, Sutra e Banda sem Nome, com Senhor Rita (@senhor.rita) no intervalo das bandas. O PetFestSP (@petfestsp) vai contar com o apoio de diversos comerciantes locais.

A casa, fundada há quase quatro anos, é hoje um dos endereços gastronômicos mais badalados da região. Ocupa um sobrado charmoso e bem decorado, onde a decoração e o jazz como som ambiente são o cenário ideal para famílias, casais, grupos de amigos e empresários em busca de pizzas napolitanas, drinks, entradinhas e, claro, momentos inesquecíveis. Aliás, no próximo domingo, dia do PetFest, a casa está atendendo em balcão, com pizzas individuais, drinks, entradinhas, cervejas…

Vale ressaltar que a casa é pet friendly e, claro, o nome GattoFiga já indica a paixão por animais.

“No ano passado, no dia da Pizza, em 10 de julho, já organizamos um Pet Day, com a participação de Ongs de apoio à causa animal. O bairro tem essa característica de pessoas que amam e estão sempre passeando por nossas ruas com seus pets”, completa Edson Leite, explicando que é objetivo da GattoFiga manter apoio a eventos que promovam o envolvimento comunitário.