Mirandópolis tem PetFest dia 24

As primeiras edições foram um sucesso e as expectativas quanto à terceira edição da PetFest em Mirandópolis são as melhores. “A comunidade se une, diverte-se, pode até adotar animais e ainda celebra tudo com boa gastronomia e música”, avalia Cida Montagner, da GattoFiga Pizza Bar (@gattofigapizzabar), uma das empresas apoiadoras do evento que ocorre nesse domingo, 24 de setembro, celebrando a recém-chegada Primavera.

O movimento começa às 9h, com a abertura do Espaço Pet, na altura do número 1700 da Rua Luís Góis, que fica até 14h. Ali, vai ter atividades para os cães, feirinha de adoção e distribuição de kits e cupons de descontos para quem se encantar por um dos animais e optar pela adoção e posse responsável. A expectativa é de haja 30 animais dispníveis para adoção, entre cães e gatos de ONGs e protetores. Quem quiser, aliás, poderá doar ração durante o evento, na arena Pet.

Às 10h, haverá uma “cãominhada” a partir da Praça Santa Rita de Cássia. A partir das 15h, começam apresentações de diversas bandas musiciais – a última sobe ao palco 20h. Serão cinco bandas – Saideiras Jazz Festival, Adriano Grineberg, Banda Xbornia, Banda Sutra e Banda Versos em Veneno.

Destaque para o som de Adriano Grineberg, que no vocal leader e piano, que comanda a banda com participação de Andrea Fernandes, Edu Gomes na guitarra, Airton Fernandes no baixo e Caio Gomes na Bateria”, sugere Edson Leite, também da GattoFiga.

Haverá ainda orientação de veterinários para tutores de pets, infláveis para diversão das crianças e área de alimentação.

Mas, certamente, uma das principais atrações será o Lounge GattoFiga, com delícias da casa que já ficou famosa não só na região mas em toda a cidade por conta de suas pizzas napoletanas de longa fermentação, entradinhas de inspiração italiana e sobremesas incríveis.

A casa, fundada há quase quatro anos, ocupa um sobrado charmoso e bem decorado na esquina da Rua Luís Góis com a Rua das Rosas. Lá, a decoração e o jazz como som ambiente são o cenário ideal para famílias, casais, grupos de amigos e empresários em busca das delícias do cardápio, drinks e, claro, momentos inesquecíveis.

Durante o PetFest, o Lounge GattoFiga ocupará um espaço equivalente a 4 x 8m. Mesinhas serão montadas já à tarde (a casa também abre normalmente a partir das 18h) e decoradas no estilo da casa: florido e cheio de charme. Ali, os clientes poderão pedir pizzas “piccolas”, em quatro versões: Del Nonno (Molho de Tomate, Queijo Meia Cura da Serra das Antas “Vô Bastião” e Orégano Fresco), Catarina (molho de tomate, linguiça blumenau, fior di latte, e manjericão), Margherita Sbagliata (Molho de tomate, fior di latte tomati pelatti em pedaços, pesto e manjericão) e GattoVegano (Molho de tomate, tomatinho, abobrinha, miolo de alcachofra, alecrim, tomilho e azeitona preta). Também haverá entradinhas (rotoletas ou crostinis) drinks, cervejas e vinhos em taça (branco, rose e tinto), além de duas opções de sobremesa.

“O bairro tem essa característica de pessoas que amam e estão sempre passeando por nossas ruas com seus pets. A PetFest vem ressaltar essa característica e promover bons encontros”, avalia Edson Leite. Vale ressaltar que a casa é pet friendly e, claro, o nome GattoFiga já indica a paixão por pets.