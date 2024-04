Mirandópolis reúne botecos com petiscos criativos: descubra

Termina em 5 de maio a votação para o Concurso Comida di Buteco, que está em sua 12a edição na capital paulsita e 24a no país,. Com o tema “Somos Todos Buteco”, a edição 2024 quer celebrar o encontro de amigos, familiares, nesse tradicional ambiente de gastronomia, lazer e confraternização que é o boteco. Em nosso site – jornalzonasul.com.br – há mais dois textos com roteiro regional de bares participantes.

Quem visita o boteco e chama à mesa o petisco participante do concurso pode preencher posteriormente um cupom e avaliar a iguaria. Os resultados levam a campeões de cada circuito do país e depois essa votação se junta à nota de jurados especializados. Em julho, numa festa realizada em São Paulo é revelado o campeão nacional.

A região de Mirandópolis e Saúde, próxima às estações Praça da Árvore e Saúde, reúnem algumas boas opções. Para conferir o horário de funcionamento ou visite o site do concurso, que traz também relação completa de participantes por cidade: comidadibuteco.com.br

Bar do Zé Guatás

O Bolinho Jorge Amado é um petisco de camarão com massa de releitura do vatapá. Acompanha molho de pimenta da casa e uma dose cachaça.

Apesar do nome, o boteco fica na Avenida Afonso Mariano Fagundes, 665 – Saúde. Telefone: 11 94887-0754

Bolinho do Miltinho

Ali, o destaque é o Bolinho do Miltinho, que tem recheio de carne seca com mandioca e queijo. Acompanha molho de ostras com maionese e outro de maionese com tempero seco.

Fica na Rua Luís Góis, 14 | Mirandópolis. Telefone: (11) 94759-5173

Botequinho Luís Góes

Nesse bar, o petisco que concorre é o Delicinha do Maestro, porção de mini hamburgueres de blend de linguiça toscana com provolone, parmesão, cebola roxa, cenoura e ervas. quatro unidades, acompanha maionese caseira de alho e geleia caseira de abacaxi com gengibre e pimenta dedo de moça.

O bar fica na Rua Luís Góis , 1565 – Mirandópolis. Telefone: (11) 98278-4223