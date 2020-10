Micheluccio: história de amor à pizza que começou há 54 anos

A história da origem da pizza pode até ter diferentes versões, mas o mundo todo concorda que foram os italianos que aprimoraram e espalharam essa que é uma das delícias mais consumidas no mundo. E, aqui em São Paulo, sem dúvidas, a capital mais italiana do Brasil, a tradição se transformou em sabor, capricho no preparo e… milhares de fãs, de todas as origens.

Entre os milhões de descendentes que ajudaram a construir a cidade e deixar marcas da cultura na cidade, não dá para deixar de falar da história de Afonso Pascoal. Ele desembarcou por aqui pouco antes da Segunda Guerra Mundial, vindo da capital da pizza mundial: Nápoles.

Ele ainda exercia sua função como padeiro, quando conheceu a imigrante portuguesa que se tornaria sua esposa, dona Assunção. Afonso transmitiria sua paixão, seu dom e todo seu conhecimento aos três filhos: Miguel, João e Manuel.

Coube a Miguel a missão de aproveitar esse talento montando a primeira pizzaria, em 1966, na Rua da Consolação: em homenagem ao “Miguelzinho”, nascia a Micheluccio! A fama da massa logo correu a cidade e a casa que ficava em frente ao Cine Belas Artes, tornou-se um ponto de encontro de famílias e grupos de amigos.

Depois, ao longo das décadas finais do século XX, algumas filiais foram abertas na cidade, mas a família dos fundadores terminou impossibilitada de manter o nome.

Até que recentemente Marcus Paschoal, filho de Miguel, decidiu resgatar a verdadeira tradição da Micheluccio na capital paulista e implantou uma unidade na Aclimação e outra no Morumbi.

Sabores clássicos, daqueles que os clientes mais antigos se recordam, até montagens originais estão no cardápio, com uma característica em comum: a massa caprichada e leve, fermentada por 72 horas e com molho especial feito a partir de tomates italianos fresquíssimos. No total, são 43 sabores, entre opções salgadas e doces, que harmonizam com os diversos vinhos da carta bem elaborada da casa.

O tradicional e delicioso Pão de Calabresa é uma das opções de entradas e o menu ainda traz Calzones e até Pizzas Veganas.

A Micheluccio tem duas unidades:

• UNIDADE ACLIMAÇÃO

Rua Pedra Azul, 610

Tel.: 11 5082-3650

• UNIDADE MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, 5461,

Tel.: 11 3773-5252