Metrô recebe pilhas, baterias e lixo eletrônico

Em comemoração ao “Dia Internacional do Lixo Eletrônico”, entre os dias 20 de outubro e 18 de novembro, os passageiros do Metrô poderão colaborar com a Virada Sustentável 2022, fazendo o descarte correto de lixo eletrônico e pilhas em coletores que ficarão instalados em dez estações nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. Todos os aparelhos arrecadados serão reciclados com segurança.

Esta iniciativa é parte da programação da Virada Sustentável 2022, festival de sustentabilidade que acontece em toda a cidade de São Paulo e em outras cidades brasileiras, entre os dias 03 a 20 de novembro, e conta com a parceria

da Green Eletron (maior gestora sem fins lucrativos de logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas) e da Coopermiti (Central de Logística Reversa de São Paulo).

A ação acontece nas estações Jabaquara e Tucuruvi (Linha 1 – Azul); Palmeiras – Barra Funda, Sé, República e Tatuapé (Linha 3 – Vermelha); Vila Prudente, Paraíso e Clínicas (Linha 2 – Verde) e São Mateus (Linha 15 – Prata) onde os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) ficarão instalados, permitindo que os passageiros incluam essa ação sustentável no seu dia a dia, sem grandes esforços.

Poderão ser descartados produtos de pequeno e médio porte, como computadores, celulares, cabos, carregadores, pilhas, secadores de cabelo, console de videogame, entre outros.

De acordo com a pesquisa “Resíduos Eletrônicos no Brasil – 2021”, conduzida pela Radar Pesquisas a pedido da Green Eletron, um terço dos entrevistados (33%) nunca ouviu falar em pontos ou locais de descarte correto para lixo eletrônico. Das pessoas que já ouviram falar em um ponto de coleta, mas nunca levaram seus eletrônicos usados para descartar nestes locais, 20% não sabem onde há um coletor, 21% dizem que é distante e 21% que não existem pontos de coleta onde mora. No total, 25% dos brasileiros que já ouviram falar em pontos de coleta nunca levaram aparelhos para serem descartados no local.

Além do recebimento de eletroeletrônicos e pilhas, durante os dias 24 de outubro a 18 de novembro, os passageiros também poderão ver uma exposição de painéis sobre a temática do lixo eletrônico, que incluem informações e dados sobre a coleta, descarte e reciclagem desses materiais. A exposição estará localizada na estação Sé e poderá ser vista durante o horário de funcionamento da estação, todos os dias das 4h40 à meia-noite.

SERVIÇO:

Coleta de eletrônicos e pilhas sem utilidade: Data: 20/10 a 18/11. Horário: durante o horário de das estações. Local: estações do Metrô – Jabaquara, Tucuruvi, Palmeiras – Barra Funda, Sé, República, Tatuapé, Vila Prudente, Paraíso, Clínicas e São Mateus

Exposição sobre Lixo Eletrônico: até 18/11. Horário: todos os dias das 4h40 à meia-noite. Local: Estação Sé