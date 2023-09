Metrô recebe lixo eletrônico

A cidade acaba de promover uma Virada Sustentável, discutindo diferentes formas de se enfrentar as mudanças climáticas no planeta e proteção da natureza. A população da cidade ainda pode aprender conferindo o projeto Linha da Cultura e Metrô Social. Algumas exposições nas estações buscam estimular o pensamento crítico acerca das questões ambientais, como, por exemplo, reciclagem e sustentabilidade. E mais: ainda é possível aproveitar o evento para descartar corretamente lixo eletrônico.

A exposição “Cinzas da Floresta”, localizada na estação Trianon-Masp, da Linha 2-Verde, apresenta curadoria do artista Mundano, o qual selecionou 19 artistas para exibirem suas obras após transformarem cinzas de áreas queimadas na Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica em pigmento. As artes ficarão expostas até dia 15 de outubro.

Também na Linha 2-Verde, até o próximo domingo (24), a estação Sacomã recebe a exposição “Onda”, uma instalação artística de Eduardo Baum. A obra utiliza embalagens de diferentes tipos de plástico, reproduzindo o movimento das águas do mar em escala realista e busca conscientizar a população sobre o descarte irregular do plástico e preservação do meio ambiente.

Ampliando os trabalhos artísticos no Metrô, o Salão de Humor de Piracicaba e a Linha da Cultura apresentam a exposição “Meio Século, Meio Ambiente” na Estação Santana da Linha 1-Azul, até dia 22/10.

A exposição exibe 20 trabalhos premiados ao longo dos 50 anos do evento, destacando a preocupação com questões ambientais. Os artistas expressam sua indignação com a situação atual do meio ambiente através de suas obras.

E ainda, em celebração ao Dia Mundial Sem Carro, a partir de sexta-feira (22), os passageiros da estação República, na Linha 3-Vermelha, serão convidados a conhecer “Em defesa do transporte coletivo”, uma mostra que apresenta mais de 20 ilustrações, produzidas pelos participantes do Concurso Mobilize de Ilustrações. Esta parceria entre a Linha da Cultura e o Mobilize Brasil promove a divulgação de diferentes visões sobre mobilidade urbana sustentável e preocupação com o meio ambiente.

Lixo Eletrônico

Seguindo a programação da Virada Sustentável, até o dia 16 de outubro, os passageiros do metrô poderão realizar o descarte ambientalmente correto de seus resíduos eletroeletrônicos e pilhas sem utilidade nas estações Jabaquara, Luz, Saúde e Tucuruvi (Linha 1-Azul), Clínicas, Paraíso e Tamanduateí (Linha 2-Verde), Palmeiras-Barra Funda, República, Sé e Tatuapé (Linha 3-Vermelha), Vila Prudente e São Mateus (Linha 15-Prata). Essas estações terão PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) para facilitar o descarte. A Green Eletron e a Coopermiti, responsáveis pela instalação dos coletores, também farão a gestão dos produtos descartados, assegurando o envio para a reciclagem e a reinserção das matérias-primas na indústria.