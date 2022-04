Mês da dança homenageia Ismael Ivo

Equipamentos da zona sul estão no roteiro de eventos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia a nova edição do Abril Pra Dança. Entre os dias 22 e 30 de abril, todas as regiões da cidade recebem espetáculos em comemoração ao Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril desde 1982. Entre os destaques, estão apresentações do Ballet Stagium, do Balé da Cidade de São Paulo e de Nelson Triunfo, além de uma homenagem ao coreógrafo Ismael Ivo.

A abertura acontece em Santo Amaro, no Teatro Paulo Eiró, dia 22, com o Ballet Stagium, que completa 50 anos em 2022. Na ocasião, são apresentadas as coreografias “Memória” e “Fluorescência”. A primeira se baseia nas memórias da companhia e nos momentos mais marcantes desse meio século de existência. A outra interpreta o tempo/espaço presente. O Stagium, vale ressaltar, é uma companhia que teve como influência artística o movimento da Semana de Arte Moderna de 22, cujo centenário é celebrado pela Secretaria Municipal de Cultura com o projeto 22+100.

O Balé da Cidade, tradicional companhia de dança da Fundação Theatro Municipal, apresenta gratuitamente o espetáculo Isso dá um baile, que tem como inspiração o “passinho”, estilo de dança que surgiu nas periferias do Rio de Janeiro, nos bailes funk. O espetáculo acontece dia 23, na Praça das Artes; e dia 30, no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, na zona leste.

Ex-diretor do Balé da Cidade, Ismael Ivo é homenageado no dia 10, em evento que antecipa o Abril Pra Dança, no Centro Cultural São Paulo (CCSP). O encontro “1 ano do Encantamento de Ismael Ivo – Novas perspectivas a partir do legado para a dança e corpo território” propõe uma roda de conversa sobre o bailarino e coreógrafo, falecido em 8 de abril de 2021, em decorrência da Covid-19. O Abril Pra Dança também traz diversos espetáculos em parceria com o Mês do Hip Hop.

Confira os destaques da programação na zona sul:

1 ANO DO ENCANTAMENTO DE ISMAEL IVO – NOVAS PERSPECTIVAS A PARTIR DO LEGADO PARA A DANÇA E CORPO TERRITÓRIO

Em 08 de abril de 2021 o mundo perdeu um de seus maiores artistas, Ismael Ivo nos deixou em decorrência da Covid-19. Para celebrar a memória e legado do bailarino e coreógrafo, o grupo de amigos e parceiros em apoio à família de Ismael Ivo, se reúnem para desenvolver uma série de atividades para o projeto “VIRADA ISMAEL VIVO”.

O bailarino e coreógrafo que é ícone da Dança Contemporânea e foi o primeiro negro a dirigir o Balé da Cidade de São Paulo.

RODA DE CONVERSA — ISMAEL VIVO:

Pretende-se discutir os desafios da arte fora do eixo, feita pelos artistas que ocupam as bordas/ marginalizados por uma sociedade desigual, a partir do mote de trabalho de Ismael Ivo: CORPO-CIDADE, que provocava a tensão entre o corpo do bailarino e sua relação com o território. | Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Próximo da estação Vergueiro do metrô. Centro. Dia 10, 17h

Ballet Stagium – 50 Anos Memória e Florescência MEMÓRIA.

Com concepção coreográfica de Décio Otero e direção teatral de Marika Gidali, “Florescência” tem como matéria substancial o nosso tempo/espaço presente. O colapso que vivenciamos é a demonstração evidente do fato de que o imprevisto sempre muda as perspectivas do inevitável.

| Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Zona Sul. Dia 22, 21h

GIRA DANÇA – SEM CONSERVANTES — [CONTEMPORÂNEA] – Faixa Etária: Livre

Trata-se de fragmentos da memória. A memória presente nas fotografias dos processos anteriores de Angelo e Ana Catarina. Não são fotografias de registro de espetáculos. São fotografias tiradas dos vídeos dos trabalhos: “Somtir” (2003), “Outras Formas”(2004) e “Clandestino” (2006)

| Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Zona Sul. Dia 23, 21h. Dia 24, 19h.

