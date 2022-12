Mercado Municipal de Santo Amaro reabre

Consumido pelo fogo em 2017, o Mercado Municipal de Santo Amaro reabriu as portas depois de uma ampla reforma, feita após o espaço ter sido concedido à iniciativa privada pelo prazo de 25 anos. Com 11,5 mil m2– quase quatro vezes a metragem anterior – distribuídos em três pisos, o número de espaços comerciais no empreendimento salta de 25 para 120, além de 37 quiosques.

Nessa primeira fase, 53 operações já estarão abertas, com destaque para 19 permissionários que continuam no local desde o incêndio. O agora chamado Santo Mercado terá opções de serviços como um grande hortifruti (o antigo “sacolão”), salão de beleza, lotérica, caixas eletrônicos, clínica de massagem, drogaria e pet shop.

Com um investimento superior a R$ 80 milhões realizado pelo Concessionário Fenix, o projeto ainda contempla mais uma fase, prevista para o primeiro semestre de 2023: um rooftop com mais de 500 m² área e vista para a Represa do Guarapiranga.

Histórico

Inaugurado em 1897 e desde 1961 ocupando o mesmo local, o Mercado Municipal de Santo Amaro foi acometido por um incêndio em 25 de setembro de 2017 que comprometeu mais de 70% de sua estrutura.

O local possuía 3.600 m² de área construída e cerca de 25 boxes, incluindo um sacolão e restaurantes. Em agosto de 2019, o então prefeito Bruno Covas assinou o contrato de concessão por 25 anos do Mercado Santo Amaro ao Consórcio Fênix que, no mesmo ano, deu início ao processo de construção, recuperação, ampliação e revitalização do empreendimento.

O projeto

Com um amplo calendário de eventos, ações e experiências, a proposta do Mercado Municipal de Santo Amaro é democrática: de pocket shows à cinema à céu aberto, de feiras gastronômicas à aulas de culinária, da vasta oferta de produtos orgânicos a restaurantes – uma infinidade de atividades se misturam com a praticidade de um pool de serviços escolhidos a dedo para facilitar o dia a dia dos visitantes

O mercado é fácil de ser acessado, mesmo com transporte público. Fica a pouco mais de 1km do Terminal Santo Amaro e a 2 quadras da estação Adolfo Pinheiro do Metrô da Linha 5 – Lilás.

Para quem for de carro, tem estacionamento de 160 vagas e par aos ciclistas há um bicicletário com 63 Vagas. Há também um espaço especialmente designado aos carros de aplicativos.