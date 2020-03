Mega padaria oferece desde refeições até bolos e pizzas para delivery ou retirada

É momento de valorizar a família, o ambiente doméstico, as boas conversas com quem vive sob o mesmo teto. E oportunidade rara para partilhar todas as refeições em conjunto.

Atenta à situação, a padaria Delícias do Moinho ampliou seu atendimento para sistema de delivery ou retirada de produtos, lanches e refeições, além de tornar ainda mais rigorosos todos seus padrões de higienização.

Mega panificadora que conta também com amplo espaço de lanchonete (agora, por conta de determinação das autoridades, com operação suspensa) e mercearia, a Delícias do Moinho já presta serviço de entrega e aceita encomendas há tempos.

Tem de tudo para garantir refeições diversificadas, sempre fresquinhas e repletas de sabor.

Desde o café da manhã, com pães dos mais variados tipos, roscas, bolos, tortas doces, tranças, sucos… Para outros momentos do dia e da noite, há lanches, refeições no estilo prato rápido, sanduíches de metro, salgadinhos e muito mais.

Uma boa alternativa para o jantar, por exemplo, são as tortas salgadas, as tábuas de frios e queijos, os patês, companhias ideais para os pães especiais também disponíveis.

Outra pedida são as pizzas feitas em forno a lenha e que podem ser entregues em casa quentinhas. Tem todos os sabores tradicionais, com ingredientes de primeira linha. Mas tem outras combinações que merecem ser conferidas, como a pizza de Abobrinha, que mescla fatias do legume, com muçarela e parmesão.

Outra boa pedida é a de Camarão especial, comcamarão, champignon, catupiry e parmesão. A Carbonara se inspira na famosa receita italiana e mescla muçarela, ovos picados, bacon e parmesão.

Ingredientes especiais como Parma, Peperoni, Peito de Peru, Mortadela Ceratti também estão em várias das combinações – o cardápio completo, tanto das pizzas quanto de outros produtos, pode ser conferido no site deliciasdomoinho.com.br.

E se precisa comemorar o aniversário ou qualquer outro motivo em família, nesse momento de quarentena, a padaria tem ótimas ideias. Que tal pedir uma Cesta de Café da Manhã surpresa? Ou um bolo super caprichado, ainda que pequeno, só para atender a quem está na casa?

Doces, itens de mercearia, frios, bebidas também garantem a atuação de conveniência da padaria.

Para pedidos e encomendas, ligue: 5594-0092 oui 4305-9179. Para retirada e compra, anote o endereço: Rua Afonso Celso, 1.554 – Vila Mariana. Tem estacionamento gratuito para clientes.