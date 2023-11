Mais cooperativas vão reciclar na cidade

O número de cooperativas habilitadas para fazer a reciclagem de resíduos na cidade foi ampliado em 50%. O prefeito Ricardo Nunes participou da assinatura dos contratos com as cooperativas de reciclagem habilitadas, na Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus, na, Zona Sul. Agora, a cidade conta com 30 unidades habilitadas. O objetivo é apoiar e dar estrutura para essas entidades e seus trabalhadores.

“As cooperativas de reciclagem são uma grande oportunidade da geração de empregos e para cuidar do meio ambiente. Com esse aumento de 50%. São Paulo vai se tornar referência para o Brasil e para o mundo”, enfatizou o prefeito Ricardo Nunes.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município (SP Regula), responsável pela distribuição da coleta seletiva para a separação dos resíduos pelas cooperativas habilitadas, atuou em parceria na ampliação do projeto.

A partir de agora, as entidades habilitadas receberão, durante 24 meses, apoio técnico, disponibilização de resíduos recicláveis que contribuirão para a geração de renda dos cooperados, além da possibilidade de suporte financeiro para despesas como aquisição de equipamentos de proteção individual – EPIs, contas de água, luz e aluguel.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, as cooperativas têm dois papéis fundamentais na cidade: ajudar nos temas ambientais e, principalmente, proporcionar renda para a população.

A habilitação das cooperativas é uma forma de incentivar a atividade dos agentes ambientais segundo Rodrigo Ravena, secretário do Verde e Meio Ambiente. “Achamos uma forma de regularizar a situação dessas pessoas, o que leva à possibilidade de estimular esse trabalho e também o das cooperativas que estão se formalizando”.

Sobre o SP Coopera

O Programa Municipal de Apoio ao Cooperativismo – SP Coopera tem como objetivo promover a Cultura Cooperativista, incentivando a forma cooperativa de organização social, econômica e cultural. Baseado na Lei 16.836, de 2018, o programa atua para fins de geração de renda focando no desenvolvimento de cooperativas, cooperados e empreendimentos coletivos, por meio de qualificação, orientação técnica, incubação de empreendimentos e assistência educativa e socioemocional.