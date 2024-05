Maior Vila Reencontro da cidade foi inaugurada no Jabaquara

Foi inaugurada a Vila Reencontro Jabaquara I, a maior da cidade, pela Prefeitura de São Paulo, com 520 vagas para acolhimento de cidadãos em situação de vulnerabilidade e investimento de R$ 9 milhões. O prefeito Ricardo Nunes fez a entrega das chaves de módulos equipados com móveis, eletrodomésticos, cozinhas e banheiros para famílias que, a partir de agora, iniciam outra etapa de suas vidas.

“A vinda das famílias para a Vila Reencontro é para que elas possam se estabelecer. Não é apenas a moradia, aqui criamos oportunidades e incluímos as pessoas nos nossos programas de geração de emprego e renda, como o POT, de qualificação e encaminhamento de currículos. Temos um conjunto de ações que presta atenção em todos e não deixa ninguém para trás, para ser uma cidade cada vez mais acolhedora. É um dia muito importante e feliz”, disse o prefeito.

Quem também não escondia a felicidade e a emoção de poder fazer planos era Adriana Domingues, de 45 anos, que criou sozinha o filho Fábio. “Depois que perdi minha avó, não tinha onde morar e fiquei em abrigo com meu filho. Agora tive essa oportunidade de vir para cá e achei maravilhoso. Agora meu sonho é ir para a minha casa”. Fábio Domingues, que acabou de completar 18 anos, também está muito feliz e já pensa no futuro. “Quero terminar meus estudos e logo começar a trabalhar”, disse o jovem.

O morador da unidade 14, Wiliam Marcos Laurindo, 24 anos, comemorou o fato de agora ter um endereço. “Não conseguia abrir conta em banco, que não aceitava o do abrigo. Daqui para frente tudo vai mudar”, falou o jovem, ao lado da esposa, Julia dos Anjos Senatori, 24 anos, e Lais Esther Cristina Marcos, de 5 meses, filha do casal.

O módulo da família, que se mudou pra lá na sexta, já tinha cara de lar, com tapete na porta, na cozinha, vaso de plantas e um prato com frutas. “A gente gosta de tudo arrumado”, explicou Julia.

Autonomia

Com a entrega dessa unidade, São Paulo oferece mais de 1.700 vagas no Programa Reencontro. Em pouco mais de um ano, mais de 120 pessoas já conseguiram obter a saída qualificada – quando a pessoa em situação de rua conquista a autonomia e sai da rede socioassistencial.

Construída em um terreno de 12.700m² cedido pela Prefeitura à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), o equipamento conta na primeira fase com 114 unidades modulares, outras 16 serão entregues na segunda fase, totalizando 130 módulos.

Todos os módulos habitacionais têm 18m², janela frontal e detector de fumaça, e estão equipados com mobiliário: geladeira, fogão com duas bocas, guarda-roupas, banheiros e pias. As áreas comuns têm lavanderia, brinquedoteca, cozinha, refeitório, horta, playground, duas quadras poliesportivas e salas administrativas e para atendimentos sociais.