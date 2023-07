Linha verde terá conexão da Vila Mariana a Penha

Até o final do ano, as obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô vão facilitar a conexão entre Vila Mariana e a zona leste da capital. Se atualmente a principal alternativa é a Linha Vermelha, considerada saturada, com a nova expansão estações como Ana Rosa, Santos Imigrantes, Chácara Klabin com bairros como a Penha.

Ainda este ano, as obras vão contar com o Tatuzão, que em junho foi trazido desmontado da região de Santos para ser instalado nos canteiros da expansão da Linha Verde. De fabricação chinesa, batizada de Cora Coralina, a máquina gigante está sendo transportada e montada em etapas. Só na primeira dela foram utilizadas quatro carretas de 42 metros de comprimento cada.

Com operação 24 horas por dia, o tatuzão consegue movimentar 154 m³ de terra por hora. A tuneladora aumenta gradualmente a velocidade de escavação, variando de acordo com a rigidez do maciço em cada trecho. A expectativa é de que esse avanço seja, em média, de 10 a 15 metros por dia.

Antes de começar a abrir os 7,5 km de túneis da Linha 2 – Verde, o tatuzão será montado no canteiro de obras da na Vila Carrão.