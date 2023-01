Lasar Segall tem oficina gratuita de desenho

Aa Ação Educativa do Museu Lasar Segall está promovendo a oficina Desenhar desenho. A atividade tem como objetivo investigar formas de pensar e fazer desenho considerando os fundamentos dessa linguagem.

A cada encontro são explorados linha, espaço, gesto, movimento, cor e suporte em materiais disponíveis em nosso cotidiano.

Os participantes podem optar por levar seus próprios materiais de desenho ou utilizar os que serão disponibilizados pelo museu.

A oficina é voltada para todos os públicos interessados e faz um convite para a vivência conjunta da experiência de desenhar. Os encontros são conduzidos pela educadora Josiane Cavalcanti.

Já houve um encontro no dia 20 de janeiro e agora os demais estão agendados para os dias 27 de janeiro, 3 e 10 de fevereiro, às 15h, cada um com duração aproximada de 90 minutos. A oficina é indicada para pessoas a partir de 7 anos e é gratuita, mas há apenas 15 vagas. As inscrições abrem no local, 30 minutos antes da atividade.

O Museu Lasar Segall fica na Rua Berta, 111 – Vila Mariana. Telefone: (11) 2159 0400. Aberto de quarta a segunda, das 11h às 19h.