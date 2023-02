Lanchonete Mundo Animal inaugura unidade

A lanchonete que traz a temática da selva, reunindo cardápio diversificado e experiências para toda a família, dá continuidade ao plano de expansão e inaugura a unidade do Ipiranga no dia 16 de fevereiro. A proposta da rede é oferecer um lugar para comer bem a preços acessíveis e com entretenimento para toda a família. A lanchonete temática oferece uma experiência lúdica ao unir decoração, sonoplastia e cardápio inspirado na selva.

Com média de 660 lugares em um espaço de aproximadamente 1.400m², a Mundo Animal do Ipiranga promete ser a atração para que pais e filhos vivenciem uma aventura única. “O Leonel e sua turminha estão chegando na região para divertir a todos. A lanchonete é repleta de encanto, com um ambiente acolhedor e divertido, um local perfeito para crianças e adultos”, ressalta os sócios Edilson Fernandes e Luiz Carlos Fernandes, que juntos investiram cerca de 1,8 milhões de reais na nova operação.

Todas as unidades da Mundo Animal também contam com Espaço Kids totalmente gratuito e com monitores, além de uma lojinha de produtos personalizados, como almofadas, copos, camisetas e pelúcias. Na unidade do Ipiranga, as crianças poderão se divertir no Espaço Kids com aproximadamente 100m².

Cardápio e ambiente

Com cardápio que oferece um mix de opções, como torres de batata, lanches diversos e tábuas de petiscos, a Mundo Animal vai muito além de uma “saída para comer”. Visitar a lanchonete temática é vivenciar uma verdadeira experiência que estimula, fortalece e valoriza os vínculos familiares.

A decoração do espaço é uma atração à parte! Os móveis são feitos de maneira artesanal, revestidos com estampas de animais e estruturas de madeira, há folhagem em toda decoração, esculturas e pelúcias de animais expostas em pontos estratégicos, telões com trilhas sonoras inspiradas em músicas africanas e banheiros com som ambiente de selva. Com tanta atenção aos detalhes, o espaço transforma o passeio em um momento lúdico para adultos e crianças.

O ponto alto da noite fica por conta da chegada do Leonel, leão mascote da marca, que duas vezes por noite faz uma entrada triunfal quando as luzes se apagam e, junto com os colaboradores da unidade, apresenta um show contagiante. Após a apresentação, Leonel passa de mesa em mesa para tirar fotos com os clientes e registrar um momento único e especial.

Os principais pratos do cardápio foram criados para serem compartilhados, proporcionando que as pessoas dividam experiências e sabores. É o caso do Batatão, carro-chefe da marca, que oferece uma mistura de batatas fritas, carnes, recheios e molhos variados. Servido em três tamanhos, Filhote, Médio e Grande, a opção vem em um cilindro que, quando retirado, permite que o alimento tenha contato com uma pedra quente, oferecendo um visual suculento.

Além do prato protagonista, o cardápio traz opções de lanches com nomes de animais, como Elefante, Rinoceronte, Leão e Girafa; tábuas de petiscos com diversas opções e que servem até 4 pessoas; salada com mix de folhas; drinks, torre de chopp e cerveja, refrigerante de 1 litro e bebidas em geral. Há também o combo “Alegria da Selva”, uma opção exclusiva para as crianças que inclui um xis burguer, fritas e, nessa nova edição, os brinquedos colecionáveis que acompanham o combo serão os personagens Mr. Potato Head.

Para fechar com chave de ouro, há 3 opções de sobremesas geladas: Raposa do Ártico, um bolinho de chocolate com recheio cremoso e quente, acompanhado de duas bolas de sorvete de creme; Urso Polar, bolinho de chocolate com recheio cremoso e quente, coberto com ganache de chocolate e acompanhado de morangos e um picolé; e Pinguim Imperador, taça de sorvete com morangos, canudo waffer e cobertura decorada com bolinhas coloridas. Além de outras opções, como a Coruja Nevada, um merengue de morango, com creme de leite condensado, ganache e amendoim; e Urso Pardo, uma deliciosa taça de cookies, morango e creme de leite condensado.

Vale ressaltar que nenhuma unidade da Mundo Animal cobra os 10% da taxa de serviço.

A Mundo Animal oferecerá um Cartão Vip Animal no primeiro dia de inauguração do Ipiranga para as primeiras 200 pessoas. O cartão dá direito a 4 cortesias de pratos e bebidas a serem utilizadas nas próximas visitas.

Nominal e intransferível, o Cartão Vip Animal possui validade de 2 meses e é entregue para apenas uma pessoa da mesa, que seja maior de 18 anos. Só é permitido usufruir de uma cortesia por vez e elas não são cumulativas com outras campanhas.

SERVIÇO:

Mundo Animal – Ipiranga

Endereço: Rua Dom Vilares, 493, CEP: 04160-001

Horário de Funcionamento: Diariamente, das 18h00 à 00h