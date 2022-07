Karaokê e games para curtir final de férias

Gastronomia, lazer, eventos. Os shopping centers são cada vez mais locais para garantir um bom passeio e atividades de lazer e cultura, para além de centros de compras.

Nas férias escolares, portanto, acabam atraindo crianças, adolescentes, famílias inteiras em busca de programação.

Na Vila Mariana, o Shopping Santa Cruz está com várias ações gratuita. Dentre as atividades, o shopping promoverá em todos os finais de semana do período, das 12h às 18h a Pintura Facial gratuita para crianças de todas as idades. A atração ocorre no Piso Metrô e será por ordem de chegada.

O shopping promoverá também um Encontro de Cosplay gratuito no dia 24 de julho, a partir das 14h, para o público geek que frequenta o empreendimento, sendo ponto de encontro para os fãs do universo de animes.

Além das atrações gratuitas, o empreendimento dispõe também de operações que são pura diversão para a época de férias. O Xdome Gamer Lab, arena gamer inédita em São Paulo, possui nove ambientes, lounge de convivência, 60 estações com PCs de última geração e uma lojinha com itens gamers. A arena fica localizada no Piso L2 e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h e de domingo, das 14h às 20h.

Já o Katon, primeiro restaurante 100% temático da Piticas, é uma experiência exclusiva para os clientes do shopping, que podem conhecer em um universo gastronômico imersivo na cultura oriental e no mundo dos animes, com direito a sala de karaokê temática do anime Aggretsuko.

O restaurante é um verdadeiro fan service, com espaço e pratos pensados para apaixonados pela cultura oriental. O Katon tem como carro-chefe o Lamen, muito presente em diversos animes, além de outras opções como domburis, baos, porções — incluindo vegetarianas —, e sobremesas. Todos os itens do menu são devidamente tematizados, do nome à apresentação.

Mais gastronomia

O Shopping Santa Cruz também oferece um serviço pioneiro de delivery por parte de seus restaurantes, que estão localizados em duas praças de alimentação.

Atualmente, o shopping possui 19.258m² de área construída em um ambiente casual e descontraído.

O empreendimento conta com o maior cinema da região, com nove salas.

A gastronomia conta com restaurantes como Outback, A Chapa e La Guapa.

O empreendimento possui uma alameda de serviços completa com lotérica, agência de viagem, câmbio, locação de veículos, serviços estéticos e de saúde, além das lojas – no total, são 131 lojas, que oferecem um mix de produtos masculinos, femininos, infantil e utilidades.

O Shopping fica na Rua Domingos de Moraes, 2564- Vila Mariana – integrado à estação Santa Cruz do metrô.