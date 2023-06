Junho vermelho: doe sangue na Vila Clementino

O Hemocentro Unifesp está participando da Campanha Junho Vermelho 2023, que é realizada anualmente pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e Associação Brasileira de Talassemia (Abrasta). A iniciativa tem como objetivo divulgar a importância da doação de sangue por meio de atividades on-line e off-line.

Através da divulgação das associações, foram disponibilizados 75 kits personalizados para que doadores fossem presenteados no dia 14 de junho, Dia Mundial do (a) Doador (a) de Sangue.

De acordo com o Ministério da Saúde, em especial no inverno e feriados prolongados, é preciso ampliar as ações para levar a população aos hemocentros. No frio, as pessoas saem menos de casa e as ações devem ser mais expressivas para estimular as pessoas para que venham doar, uma vez que o sangue não tem substitutos.

Além da Celebração do Dia Mundial dos (as) Doadores, a Unifesp promove no fim de semana a tradicional Festa Junina, visando a estimular doadores (as) com lanches típicos e atrações musicais, realizada no Hemocentro Unifesp, na Rua Dr. Diogo de Faria, 824 – Vila Clementino – 16/6 (das 8h até as 17h30) e 17/06 (das 8h até as 12h)

Local: Hemocentro Unifesp – Rua Dr. Diogo de Faria, 824 – Vila Clementino

Como doar?

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e alimentado. Não devem doar temporariamente pessoas com sintomas de gripe ou resfriado. Confira em hemocentro.unifesp.br/requisitos-basicos outras regras para doação de sangue.

O agendamento pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados), pelo telefone (11) 5576-4240 (opção 1), pelo WhatsApp (11) 97124-7351 ou pela página do Hemocentro Unifesp:

hemocentro.unifesp.br.