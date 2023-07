Julho tem noite animal no Zoo

Para as férias de julho, o Zoo está com a programação da Noite Animal – visitas durante o período noturno, como sugere o nome, para ver e conhecer os hábitos dos animais com hábitos crepusculares ou noturnos,. São os grandes e pequenos felinos, lobo-guará, corujas, serpentes, entre outros. Esses animais receberão itens especiais de enriquecimento ambiental, uma técnica muito importante e desenvolvida nos zoológicos para estimular comportamentos naturais dos animais. Por isso, os visitantes poderão aguçar seus sentidos para observar as interações dos animais com esses itens, sentir cheiros e ouvir sons da noite do zoo.

O preço por pessoa é de R$ 99, mas crianças com menos de dois anos têm entrada gratuita. O evento “Noite Animal” tem início às 18h30 e término às 22h30, mas não é permitida a entrada após 19h30. A visitação aos recintos dos animais será encerrada às 21h30 e o serviço de alimentação funcionará até às 22h30, horário de fechamento do Zoo SP.

Para esse tipo de evento, o número de ingressos é limitado. No mês de Julho, o Noite Animal acontece às quintas e aos sábados. Os ingressos estão disponíveis para venda antecipada apenas no site www.zoologico.com.br.

O estacionamento oficial do Zoo SP estará aberto durante o período do evento com preço único de R$ 50,00 por veículo. A Ponte Orca do terminal Jabaquara não funcionará nesse horário.

O Zoo SP segue as diretrizes internacionais de bem-estar animal e educação para conservação da Associação Mundial de Zoológicos e Aquários (WAZA) e da Associação Latino-americana de Zoos e Aquários (ALPZA), de forma que todas as ações são acompanhadas e avaliadas por biólogos, veterinários, zootecnistas e educadores.