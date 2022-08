Jovem paulista inova na pandemia e lidera mercado de embalagens

Thiago Scarano criou a Creative Embalagens uma das maiores do Brasil em distribuição de Zip Lock durante a pandemia do Coronavírus

De sócio de uma autocenter a empreendedor líder no ramo de embalagens no Brasil durante a Pandemia. Thiago Scarano Coelho (36) é um jovem Paulista que já tinha em sua jornada uma experiência no mercado de embalagens, mas a história até aqui teve muito suor e dedicação.

Thiago sempre teve raízes empreendedoras, buscando ser a diferença e entregando resultados nas Empresas em que contribuiu durante os anos de sua vida. Graduado em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda pela UNIP, o jovem iniciou a carreira nos Bancos Panamericano e Itaú – Unibanco, onde registrou ao todo 5 anos de experiência com finanças, aplicações, contas e economia em geral, trabalhando como Gerente de Relacionamentos e Seguros para Empresas.

A pandemia teve início no Brasil em 26 de fevereiro de 2020, após a confirmação de um homem de 61 anos que voltou da Itália e testou positivo para o SARS-CoV-2, causador da COVID-19. De lá para cá, o País, assim como o Mundo, passou por restrições, fechamentos, lockdowns e diversas normas dos órgãos oficiais de Saúde. Em poucos meses, todos os setores da economia foram afetados, inclusive os insumos básicos pela falta de matéria prima, mas ao notar as especulações do mercado, a “Creative Embalagens” previamente aumentou as importações do saco tipo “Zip Lock” atendendo todas as regulamentações de qualidade e segurança sendo este item essencial para coleta de testes da COVID-19.

“Com esta atitude preventiva e estratégica, nós formamos ao longo destes dois anos grandes parcerias comerciais e nos tornamos uma confiável referência para laboratórios, hospitais e indústrias de diferentes segmentos. Posso dizer que hoje a Creative Embalagens é um case de sucesso, pois começamos totalmente do zero, conseguimos aprovações e acordos Internacionais de qualidade, segurança, higiene e tivemos o sucesso na distribuição para todo o Brasil. Estou orgulhoso de tudo que criamos, tenho uma equipe maravilhosa e procuro sempre estar melhorando e alçando novos voos, desbravando novos ares.” – destaca Thiago Scarano Coelho – Sócio Proprietário da Creative Comercio de Embalagens.