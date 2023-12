Jornais de bairro discutem futuro em encontro de confraternização

Um encontro para falar dos desafios e conquistas. Foi assim o jantar de confraternização da Associação dos Jornais e Revistas de Bairro de São Paulo – Ajorb, que aconteceu na segunda, 4 de dezembro, na unidade Tatuapé do Quintal do Espeto.

Participaram representantes de 15 das 25 empresas filiadas à Ajorb. Vale destacar que a Associação dos Jornais de Bairro reúne jornais com certificação de periodicidade, ou seja, veículos que comprovaram ter regularidade na produção e distribuição de suas edições. “Mas a Associação está aberta a novos integrantes que sigam esses critérios”, diz o presidente Wagner Farias.

A superação da pandemia, a dificuldade em retomada da força do pequeno comércio e as recentes transformações na difusão de notícias por diferentes meios foram alguns dos temas debatidos pelos presentes. “Ao mesmo tempo em que é inegável a importância do ambiente digital, com atualização constante de sites e redes sociais dos jornais e revistas da capital, tem ficado evidente que as edições impressas ainda mantêm sua força”, avalia Ana Coluccio, integrante da diretoria da Ajorb.

“A internet permite a ampliação do nosso alcance e também repercute a participação comunitária, mas nossa tradição como veículo impresso representa um lastro de confiança em tempos de fake news”, complementa Mauro Tadeu Silva, outro diretor.

Para Roberto Casseb, também integrante da diretoria Ajorb, prestigiar a comunicação comunitária, o jornalismo regional, é algo positivo para a cidade. “Seja porque a população local ganha um aliado para desenvolvimento, seja porque é um canal de divulgação e apoio para comércio, para as pequenas empresas e prestadores de serviço”.

Presenças

Apresentar soluções para problemas urbanos é um desafio cada vez mais relacionado à descentralização e regionalização dos debates. E a união dos veículos de distribuição regional por meio da Ajorb pode ser também um importante aliado de autoridades públicas.

Na reunião da Ajorb, a presença do secretário de comunicação da Prefeitura Marcello D’Angelo indicou essa tendência.

“Um trabalho jornalístico tradicional e que atinge gratuitamente milhões de pessoas na capital é essencial, chega onde outras mídias não chegam. Acompanhar as demandas comunitárias por meio dos jornais de bairro é obrigatório para a Prefeitura”, destacou o secretário, ressaltando que o próprio prefeito Ricardo Nunes tem estreita relação com o jornalismo comunitário, por ter comandado um deles. “O prefeito faz questão de acompanhar o noticiário dos bairros da cidade e só não está aqui pessoalmente hoje porque já tinha outra agenda”, completou o secretário de comunicação.

Outra presença de destaque foi do vereador Coronel Salles. “Foi enriquecedor discutir o papel fundamental que os jornais de bairro desempenham na construção e fortalecimento da comunidade paulistana. Essas publicações locais não apenas informam, mas também conectam os moradores, promovem a cultura local e desempenham um papel vital na preservação da identidade única de cada bairro”, disse.

Pedro Mott, sócio proprietário da rede Quintal do Espeto foi outra presença de destaque no encontro. O empresário sempre valorizou o trabalho dos jornais regionais e esta foi a terceira vez que apoiou a Ajorb sediando a festa de confraternização de fim de ano. “A rede Quintal do Espeto existe desde 2010, conta atualmente com onze unidades espalhadas pela região metropolitana e, por isso, temos consciência da importância da comunicação regional”, disse Mott.

O encontro também foi importante para traçar novas metas e buscar aprimoramento em diferentes frentes: ampliar a presença digital, desenvolver novas linguagens no relacionamento comunitário, conquistar novas formas de financiamento e modernização das estratégias publicitárias para o comércio local estão entre as propostas.