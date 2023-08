Jornada do Patrimônio inclui Vila Mariana em roteiro histórico

Sabe o que é a Jornada do Patrimônio? O evento anual da Secretaria Municipal de Cultura faz com que os paulistanos conheçam melhor a história dos monumentos, bairros e trajetória da cidade, mesclando arte e lazer ao conhecimento. Este ano, vai ter até espetáculo infantil, apresentações de artistas como Linn da Quebrada e Ellen Oléria e programação espalhada por toda a cidade – inclusive região de Vila Mariana, Saúde, Jabaquara…

No total, serão mais de 300 atrações, que acontecem nos dias 19 e 20 de agosto. A abertura oficial será no dia 18, no CEU Paz, com shows de Mc Bin Laden e Negra Li, a partir das 17h30. O evento, que conta com apoio do Sesc-SP e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo, acontece em paralelo às comemorações dos 50 anos do Hip Hop no Vale do Anhagabaú e marca o encerramento da Semana de Valorização do Patrimônio Histórico, com início dia 14 na Biblioteca Mário de Andrade.

Haverá roteiros culturais, visitas a imóveis históricos, debates, palestras e exposições. Em sua 9ª edição, o evento traz o tema “Se a cidade, se a cidade fosse minha”, fazendo alusão à canção popular. “O evento valoriza locais e narrativas de vozes negras, imigrantes, periféricas e de outras regiões do Brasil, para além dos tradicionais pontos turísticos da cidade e dos livros de histórias. A Jornada mostra que São Paulo é a casa do mundo”, afirma a secretária de cultura Aline Torres.

Homenagem

Fundador do Museu Afro Brasil (no Ibirapuera) Emanoel Araújo e ex-secretário municipal de cultura, Emanoel Araújo é homenageado com extensa programação. Entre as atrações, está a visita guiada pelo Museu, destacando a obra e o legado do seu fundador e ex-diretor; visita guiada pelo Bixiga, destacando a relação do artista com o bairro; tour guiado em ônibus circulando pela cidade, destacando as contribuições de Emanoel; e show de Ellen Oléria, dia 20, no Auditório Ruth de Souza no MAB Emanoel Araújo.

A programação artística apresenta homenagem à cantora Rita Lee, falecida em 2023, por meio do espetáculo infantil Rita? Li!. O show acontece no domingo, 15h, no Centro Cultural Santo Amaro.

A jornada celebra uma grande entrega da Prefeitura para a população, a inauguração das cinco estátuas de personalidades negras pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), com o lançamento da série “Memórias em Bronze”, na Cinemateca Brasileira, Vila Mariana, no sábado. Os episódios trazem conversas com familiares e amigos, além dos escultores das cinco estátuas de personalidades negras (Carolina Maria de Jesus, Adhemar Ferreira da Silva, Itamar Assumpção, Madrinha Eunice e Geraldo Filme) realizadas pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH). A Cinemateca também recebe show de Alaíde Costa apresentação da peça de teatro “Quarto de Despejo”, da Cia. Evoé, sobre a escritora Carolina Maria de Jesus, uma das homenageadas com estátua em Parelheiros.

Sesc

O Sesc São Paulo, que participa da 9ª Jornada do Patrimônio da Prefeitura, terá atividades gratuitas realizadas por 11 Unidades do Sesc. A programação traz a potencialidade do Turismo Social como ação educativa, no campo da memória social e patrimônio cultural, abordando diferentes perspectivas da cidade que acolhem diferentes grupos sociais, culturais e econômicos que fazem parte do presente e da história da cidade.

Os roteiros variam de circuitos a pé, como o Histórias Não Contadas da Cidade, que sai do Sesc Avenida Paulista, a passeios com transporte e caminhada, como o Toda Terra é Ancestral: Roteiro à Escultura da Carolina Maria de Jesus, do Sesc Interlagos.

Para quem gosta de visitas guiadas em espaços fechados, o Sesc Ipiranga levará para conhecer patrimônios arquitetônicos e imateriais da Justiça Paulista, no roteiro Direito e Memória, e o Sesc Vila Mariana fará uma visita ao Museu das Culturas Indígenas.

A programação completa do evento está disponível em tinyurl.com/nr88ma4e