Jardins do Museu do Ipiranga são restaurados

Foto: Cecília Bastos/USP Imagens

Não é só a estrutura do edifício monumento do Museu do Ipiranga que está sendo completamente reformada. Áreas externas e detalhes dos jardins também estão em processo de restauro e serão conhecidos pelo público em detalhes na inauguração, prevista para setembro.

O Jardim Francês, concluído em 1923, logo após os festejos do primeiro centenário da Independência, foi inspirado em modelos do país europeu. O atual projeto de revitalização contempla a recuperação do paisagismo, da área construída e de suas famosas fontes. Nesse setor, as obras incluem a impermeabilização de tanques, fontes e chafarizes, além do restauro das pedras de granito que compõem os reservatórios. O resultado de parte dessas intervenções já pode ser visto no teste que foi realizado.

As fontes do Jardim Francês também estão sendo recuperados. Os 14 delfins e cachepôs que adornam a área acabam de ser restaurados e recolocados. Os ornamentos tiveram suas trincas reparadas em laboratório com o mesmo material de origem. Tanto os delfins quanto os cachepôs já foram religados às mangueiras das novas instalações.

Os esguichos d’água sairão pelas narinas dos delfins, e, nos vasos, de uma das laterais das bordas, entrando em seguida no reservatório. Todos os elementos que compõem o contorno da fonte são feitos em argamassa armada e revestidos em fulget – técnica muito difundida em áreas externas, na qual se usam pequenas pedras e cimento para revestimento.

Destaque também para as ânforas distribuídas pela escadaria do Edifício-Monumento. Executadas pelo escultor italiano Elio De Giusto, essas peças trazem em seu interior as águas de rios brasileiros. Os nomes dos rios aparecem indicados nas ânforas, que foram recentemente higienizadas e restauradas.