Jardim Francês é atração externa ao Museu do Ipiranga

Você sabia que, mesmo externamente, o Museu do Ipiranga passou por reformas e garante um passeio incrível, especialmente nos dias quentes de verão?

Pois é, para visitar o Jardim Francês não é preciso ingresso. E mais: a garotada ainda se diverte com fontes abertas para refrescar o público, livremente.

Localizado em frente ao Edifício-Monumento, como parte do conjunto que forma o Museu do Ipiranga, o Jardim Francês, foi inaugurado há 114 anos, naugurado em 1909. No processo recente de restauro do Museu, sua área construída e seu paisagismo foram restaurados.

A fonte central foi reativada, e duas outras, que constavam no projeto original, mas tinham sido retiradas na década de 1970, foram totalmente recuperadas.

A obra ainda modernizou a iluminação pública, requalificou as vias de acesso e prevê a futura inclusão de um restaurante?

Agora, nos dias quentes de verão, muita gente tem se refrescado nas novas fontes do Jardim Francês, cuja água é tratada com íons de cobre e prata, própria para uso recreativo.

Elas estão instaladas no mesmo lugar onde já existiram duas vascas (grandes tanques de água), destruídas para dar lugar a uma arquibancada que funcionou na festa do Sesquicentenário da Independência, em 1972, e nunca mais foram reconstruídas.

Nas recentes obras de restauro do Jardim Francês, elas foram recolocadas no projeto; agora, com função recreativa.

Venha experimentar a diversão, mas, fique atento: se você pretende visitar as exposições em cartaz depois da brincadeira, traga toalha e roupa seca, pois não é permitido entrar molhado no Museu.

Mostra

Para quem quer aproveitar o passeio ao Jardim e visitar também a área interna do museu, a dica é conferir as diversas mostras em cartaz.

Entre elas, a mostra “Coletar: Imagens e Objetos”, um dos objetos interativos é o rótulo desse produto que começou a ser fabricado em 1915 e, dois anos depois, já frequentava penteadeiras de todo o Brasil.

Sua história começa em Santa Catarina, quando o farmacêutico português Eduardo Augusto Gonçalves, depois de três anos de pesquisa, combina cloreto de benzalcônio, óxido de zinco e cânfora em uma latinha cor de laranja.

A ação antisséptica e cicatrizante do produto ajuda a manter a saúde da pele. É usada para tratamento de espinhas e frieiras, para ajudar na recuperação de pequenos cortes e picadas de inseto, e para prevenir odores nos pés e nas axilas.

Minancora é uma mistura do nome da deusa da sabedoria, Minerva, com a palavra âncora, em alusão à decisão do seu criador de permanecer no Brasil.

Hoje, o prédio onde a empresa nasceu é considerado patrimônio histórico-cultural e ponto turístico de Joinville. Em maio, ela completa 108 anos.