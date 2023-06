Jardim da Saúde tem biblioteca em área preservada da cidade

Muita gente não sabe, mas as bibliotecas públicas da cidade mantêm uma programação intensa, dentro do conceito de formação de público leitor e de valorização de diferentes linguagens culturais, tais como saraus, literatura, mediação de leitura, teatro, contação de histórias, circo, intervenção artística, brincante, cursos, encontros, oficinas, música, cinema, infantil e projetos especiais.

Uma delas é a Amadeu Amaral, no Jardim da Saúde, que fica em uma área arborizada, agradável e – olha só! – tombada há mais de 20 anoscomo patrimônio da cidade, na Rua José Clóvis de Castro, s/n (esquina da Avenida do Cursino, na altura do número 1200). Nessa biblioteca, além de várias oficinas e atividades para públicos de diferentes idades, há ainda um telecentro com cursos gratuitos de informática, desde os conceitos mais básicos no uso do computador e navegação da internet.

Em junho, a cultura brasileira é valorizada com o evento Mulheres no Cordel (20/06, às 14h30). Tem também mais uma edição da atividade “Pegue e Leve (e Leia!)” no dia 27/06, a partir das 14h, com distribuição de livros para quem for à Biblioteca.

O “arraiá” da Amadeu Amaral ainda será recheado das muitas brincadeiras e criatividade do PIÁ (crianças de 6 a 13 anos), às quintas 09h ou 14h, e do PIAPI (até 5 anos), às sextas 10h ou aos sábados, 10h15 ou 12h15, além da aniversariante do mês Dandá Costa animando a “quadrilha” do Vocacional Literatura.

Histórico

A Biblioteca “Ramal Jardim da Saúde” começou a funcionar em 7 de outubro de 1966, data de registro no livro do ponto do primeiro funcionário e contava com um pequeno acervo, de exatos 186 livros, somente para consulta local.

A Biblioteca foi construída segundo o pensamento da Arquitetura Moderna do período entre 1920-1970, com projeto de autoria dos arquitetos Aluísio da Rocha Leão e José Augusto Barros Arruda com 850m2 de área construída, onde 731m2 corresponde ao prédio de 3 pavimentos com amplas janelas de vidros.

Em 21 de maio de 1976 a Biblioteca teve seu nome alterado para Biblioteca Amadeu Amaral em homenagem ao poeta, folclorista e filólogo paulista (Amadeu Ataliba Arruda Amaral Leite Penteado). que ocupou a Cadeira 15 da Academia Brasileira de Letras e que foi Presidente da Academia Paulista de Letras.