Jardim da Casa das Rosas terá sarau

A Casa das Rosas continua com atividades intensas – online e presenciais. Um dos destaques dos próximos dias será o Sarau “NÓIS É PEZÃO”, que acontece no domingo, dia 13, das 15h às 17h, com apresentação de Alai Garcia Diniz, nos jardins da Casa, que fica no comecinho da Avenida Paulista, região do Paraíso.

Com mais de um ano de realizações mensais,o sarau foi criado em homenagem ao poeta e agitador cultural Marco Pezão.

Sempre realizado no dia 13 de cada mês, procura evidenciar experiência da oralidade como procedimento intimamente vinculado à literatura periférica.

Histórico

O sarau Nóis é Pezão nasceu no dia 13 de outubro de 2020, a partir da pesquisa ao legado inovador de Marco Pezão (1951-2019), pseudônimo de Marco Antonio Iadocicco, paulistano da Vila Sonia, que atuou como dramaturgo, repórter fotográfico, reconhecido na várzea da Grande São Paulo, ator, poeta da bola, blogueiro e agitador cultural (Prêmio Governador do Estado de São Paulo, 2014).

Traduzido ao inglês e ao espanhol, publicou as obras Nóis é ponte e atravessa qualquer rio(2013); Pés no chão (2015), Do Campo Limpo ao Sintético: poesia sem miséria (2019); Amo Sarau (2019). Foi um dos criadores do Sarau da literatura periférica com a Cooperifa, no Jd. Helena, Taboão da Serra (2001) e do sarau “A plenos pulmões”, da Casa das Rosas.

A convidada especial dessa edição será Agna Maria, compositora e cantora do Campo Limpo. O microfone aberto é aberto e é possível fazer a inscrição na hora do sarau.

Para conferir a programação completa da Casa das Rosas, que inclui oficinas, cursos e diversas palestras e eventos, visite o site: casadasrosas.org.br.

A Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, 37, perto da estação Brigadeiro da linha 2 – Verde, do Metrô. Telefone: 3673-1883.