Jantar romântico, à luz de velas, celebra o Amor em noites de junho

Luz de velas, som ambiente tranquilo e suave ao fundo, decoração de extremo bom gosto, drinks especiais, aromas especiais, sabores incríveis… Dia dos Namorados tem que ter esses ingredientes, não só por “celebrar o amor”, mas especialmente para marcar aquele momento juntinho, de troca de olhares, conversas amenas… ainda mais necessárias nessa fase tão difícil.

Para garantir esse jantar especial, com toda segurança que o momento requer, a GattoFiga Pizza Bar decidiu dobrar a celebração. Para jantar nesse endereço tão especial, que reúne todos aqueles ingredientes essenciais, seguindo distanciamento e com reservas, a casa vai promover duas noites dos Namorados – dias 11 e 12 de junho, aproveitando o fato de que caem no fim da semana, sexta e sábado.

O ideal é garantir reserva antecipadamente e dessa forma não haverá fila de espera. O tratamento dos casais será diferenciado e um menu especial foi elaborado para que a noite seja realmente romântica e inesquecível. Informações e reservas pelo fone/WhatsApp (11) 5587-1360 das 15h00 às 22h00.

Já na chegada, o casal é recebido com taças cortesia de espumante.

Depois, para saborear o momento aos poucos, será servida uma entrada. O pacote ainda inclui duas pizzas napolitanas (individuais) e duas sobremesas artesanais. A noite se encerra com um café italiano da marca Illy e mais um mimo: dois brigadeiros gourmet, da série “Speciale GattoFiga”, lançado em comemoração ao aniversário de dois anos da casa, comemorado neste mês de junho.

“Nesse ambiente romântico e à luz de velas, ao som do mais puro Jazz dos anos 50 a 70, muitos casais namoram, muitos noivaram ou fizeram declarações de amor” relata a idealizadora da casa, Cida Montagner, explicando que o Dia dos Namorados é uma das datas mais inspiradoras no calendário da casa. “Casais esperam que o Dia dos Namorados seja uma noite especial, apaixonante. E é isso que vamos oferecer”

”E teremos também algumas poucas mesas para atendimento por odem de chegada”, relata Edson Leite, ele também sócio da casa.

Vale lembrar que, nessa fase de transiçãop do Plano São Paulo, restaurantes estão autorizados a funcionar até 21h e a GattoFiga Pizza Bar abre às 17h, já nesse clima de happy hour de outono, garantindo um astral romântico desde o cair da tarde. “Será uma experiência dedicada ao amor”, conclui Cida.

Vinhos, drinks e cervejas também estão no cardápio, para os casais que desejam tornar o momento ainda mais especial.

Para quem preferir curtir a data em casa, é possível pedir delivery ou retirar as pizzas na GattoFiga, que atenderá pedidos até 23h nessas noites.

Não custa lembrar, por fim, que todo dia é dia de celebrar o amor e a GattoFiga Pizza Bar é sempre um bom endereço.

A pizza

Massa fermentada naturalmente por até 72 horas, assada por até 90 segundos no forno elétrico italiano Izzo Scunizzo Napoletano, com temperaturas que podem chegar a 480ºC fazem parte do preparo que resulta em uma pizza leve, que derrete na boca, coroada por coberturas de se apaixonar, sempre com molho de tomate San Marzano e queijo Fior di Latte. Faz toda diferença.

Entre as opções de ingredientes e coberturas, a GattoFiga leva Burrata com pesto de manjericão e nozes; a Funghi Trufado traz Fior Di Latte, cinco tipos de Funghi e Azeite Trufado; a Luca traz a incrível mistura de Abobrinha Marinada, Champignon, Fior Di Latte, Grana Padano, Salsinha e Azeite Trufado.

Confira o cardápio completo em gattofiga.com. Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360 – Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.