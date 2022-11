Jabaquara tem super telão para jogos do Brasil na Copa

A Arena Baba-Hanna é uma arena multiuso que a comunidade do Jabaquara vem descobrindo com surpresa: moderna e repleta de recursos para prática de esporte e lazer. Agora, promete ser um dos principais pontos de encontro para os torcedores acompanharem os jogos da Copa do Mundo e vibrarem na busca da seleção pelo tão sonhado título do Hexa.

Além de contar com um super telão, a Arena ainda vai garantir aquele clima de praia ideal para uma Copa do Mundo disputada às vésperas do verão brasileiro.

A Baba-Hanna conta com quadra de esportes de areia, restaurante e bar com cardápio ideal para curtir e acompanhar as disputas em grande estilo.

O primeiro jogo será dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia. A programação ainda inclui uma roda de Samba e encontro de amigos.

Depois, a agenda da seleção tem jogo contra a Suiça na segunda-feira, dia 28, às 13h, com a apresentação do grupo Os Primos.

Ainda na primeira fase da Copa, o Brasil enfrenta Camarões, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h – ideal para curtir um happy hour na Arena com o grupo Projeto O Samba.

As reservas para acompanhar os jogos na Arena Baba-Hanna devem ser feitas pelo WhatsApp (11) 94139-0102

Aproveite para agendar uma aula experimental de beach tennis, futevôlei, vôlei, patinação artística e funcional.

A arena funciona de segunda a sábado das 7h às 23h e domingo das 8h às 21h, está localizada na Praça Vinte de Setembro nº 2– Cidade Vargas, (dentro da Sociedade Amigos da Cidade Vargas, conhecida como Sedinha)

Ou acompanhe pelo instagram @arenababahanna.