Jabaquara tem projeto pioneiro de praça

As praças com equipamento de ginástica a população já conhece. Estão espalhadas por bairros como Mirandópolis, Vila Mariana, Jabaquara… Mas agora a Prefeitura promete aperfeiçoar os projetos de revitalização das praças para aproximar a comunidade e ampliar o uso.

E foi a Vila Guarani o bairro escolhido para sediar a primeira “Praça da Família”. Ao todo, serão 100 espaços similares na cidade. O objetivo é oferecer estrutura lúdica, que permita a programação de atividades de lazer, entretenimento e com acessibilidade.

“Essa é a primeira das 100 que estamos reformando, com a colocação de equipamentos para pessoas com deficiência, cachorródromo, ambientes pensados para a interação com animais num mesmo local”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Paralelamente, o projeto também integra as comemorações do Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, homenageando Mário de Andrade, responsável pela colocação de brinquedos nas praças da cidade quando integrou o departamento de Cultura (veja também matéria à página 5). Por isso, a alusão ao pensamento da vanguardista que liderou a “Semana de 22”, de tornar espaços públicos pontos de políticas culturais para São Paulo.

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, que irá implantar as 100 Praças da Família nas 32 subprefeituras. “Teremos pelo menos uma praça dessa em cada distrito da cidade”, afirmou o prefeito.

Para transformar as áreas em locais de integração social, o projeto conta com a instalação de mobiliários novos, que inclui brinquedos acessíveis para crianças com mobilidade reduzida e crianças de colo.

Praça Nova América

Com aproximadamente 5000 m², o espaço na Vila Guarani, região da Subprefeitura Jabaquara, foi totalmente reformado para receber os novos equipamentos. A praça recebeu um novo formato para atender todas as idades. No local foi feita pintura de guias, instalação de rampas de acessibilidade e bancos, além de brinquedos acessíveis e novos assentos.

Para os pets, o cachorródromo reformado recebeu conjuntos de brinquedos de madeira plástica, própria para animais, e paisagismo. Não foi só a área preparada aos cães que ganhou mais verde. No entorno do playground, reformulado com base de concreto e piso de borracha pastilhado, foram distribuídas gramas, substituindo os pedriscos, inclusive no deslocamento do escorregador.

Clube Escola Vila Guarani

O prefeito também visitou nesta sexta-feira as obras de recuperação do campo de futebol do Clube Escola Vila Guarani, que atende mais de 25 mil moradores da região. O Clube conta com academias ao ar livre e de judô, campo de futebol com arquibancada, espaço pet, duas piscinas de recreação, pista de caminhada, pista de patinação ou hóquei, pista de skate, quadra adaptada, duas quadras de futsal, quadra poliesportiva coberta, quadra de basquete 3×3, salas de ginástica, musculação, vestiários, banheiros e estacionamento.