Jabaquara tem posto para queixa contra Enel

Foram inúmeros e de diferentes tipos os transtornos e os prejuízos que os consumidores da companhia concessionária de energia elétrica em São Paulo enfrentaram. Na verdade, passada uma semana desde que um forte vendaval atingiu a cidade e provocou queda de fornecimento da energia, milhares de consumidores na Grande São Paulo sequer tiveram o serviço reestabelecido (leia também matéria à página 3 dessa edição).

“O Procon-SP está notificando as empresas distribuidoras de energia elétrica e operadoras de telefonia que atuam em todo o estado, para que expliquem detalhadamente os problemas e as providências que estão sendo tomadas, face à interrupção dos serviços desde a sexta-feira (3), especialmente na Capital, região metropolitana e Baixada Santista.

Além de números precisos sobre a quantidade de consumidores atingidos e as providências práticas adotadas e ainda em curso para o restabelecimento dos serviços, da quantidade de equipes atuando nesta emergência, o Procon-SP também já está trabalhando de forma preventiva, visando evitar que novos transtornos semelhantes aconteçam.

Falta de energia e dificuldade para ser atendimento pelas empresas não foram as únicas queixas – há ainda reclamações sobre falta de sinal de telecomunicações.

“Além dos eventos climáticos fazerem parte do risco do negócio, cada vez mais temos visto notícias sobre uma maior intensidade destes episódios, por causa das mudanças climáticas, o que significa impactos também maiores, tanto na distribuição de energia quanto de telecom. Assim, queremos conhecer os planos das empresas concessionárias de serviços para atuar nestas situações, lembrando que logo estaremos no período de verão, quando há aumento no volume de chuvas”, explica Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.

Os consumidores atingidos pela interrupção no fornecimento de energia elétrica ou de telefonia devem entrar em contato com as empresas, guardando os protocolos de atendimento. Pelo Código de Defesa do Consumidor, têm direito a descontos proporcionais ao tempo em que ficaram sem o serviço e podem pedir ressarcimento por danos causados em função da falha.

Não sendo atendidos, podem registrar uma reclamação no site www.procon.sp.gov.br.

Plantão Móvel

Um plantão especial de atendimento do Procon Móvel para reclamações sobre o desabastecimento de energia elétrica está acontecendo na cidade e vai até o próximo dia 17, o serviço será prestado em locais de grande circulação para atender moradores da capital e Grande São Paulo.

A unidade móvel do Procon-SP fará atendimento presencial das 10h às 16h. Os especialistas vão orientar a população sobre como encaminhar reclamações e queixas em relação aos problemas gerados pela falta de energia na região metropolitana, além da dificuldade de acesso aos canais de atendimento das concessionárias.

Desde a última sexta-feira (3/11), mais de 500 reclamações foram registradas.

Confira os dias e locais de atendimentos:

10/11 – Praça da República

13/11 – Estações da EMTU Jabaquara e São Mateus

14/11 – Estações da EMTU Cotia e Guarulhos

16/11 – Estações da EMTU Osasco e Morumbi

17/11 – Estações da EMTU Ipiranga e Bresser-Mooca