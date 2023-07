Jabaquara tem pistas de skate para uso livre

Segundo a Prefeitura, São Paulo pode ser considerada a capital do skate, com mais de 120 pistas públicas. Só em 2023, foram investidos de R$ 6,6 milhões na modalidade. Além disso, neste ano, estão sendo investidos R$ 4,6 milhões na implantação de seis novas pistas em Centros Educacionais Unificados (CEUs), que estão sendo construídos pela Secretaria Municipal da Educação e da SPObras, responsável também pela construção das pistas de skate do Vale do Anhangabaú e do Parque do Chuvisco – Pista de Skate do Parque Chuvisco (Rua Ipiranga, 792, Jardim Aeroporto), que tem uma plana e uma inclinada. Nos centros esportivos, há pista no da Vila Guarani (Rua Lussanvira, 178).

Ainda no Jabaquara, há pistas em duas praças: Praça do Encontro e Praça Barão de Japurá, na Avenida Leonardo da Vinci. Na divisa entre o Jabaquara e distrito do Cursino, há ainda as pistas junto ao Conjunto Cingapura. E na Rua Dom Vilares – Embaixo do Viaduto do Complexo Maria Maluf . Na divisa com a Cidade Ademar, o Parque do Nabuco é um dos que concentra pistas de skate.

Pista do Chuvisco é destaque

A Pista do Chuvisco situada dentro do Parque do Chuvisco é uma ótima opção para os amantes de skate e patins. Ocupando uma área de 1.420m² de pista plana e 750m² de pista inclinada e totalizando 2.170 m², o local é um dos maiores espaços públicos destinados à prática de skate na cidade e fica na Av. Jornalista Roberto Marinho X Av Doutor Lino de Moraes Leme, vizinha ao Parque do Chuvisco.

O uso da pista é cordial entre os skatistas sendo exclusivo para quem curte a modalidade. Com maior movimentação aos finais de semana, principalmente no término de tarde e começo da noite, a Pista do Chuvisco é um excelente espaço para quem gosta de uma boa adrenalina.

Para os munícipes que tem vontade de estar em contato com a natureza e ao ar livre, o Parque do Chuvisco é uma excelente opção para quem busca lazer. O local é administrado pela a Secretária Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Já a Pista de Chuvisco é administrado pela a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME).

A pista é aberta todos os dias das 07h às 22h para todo o público. O local não tem estacionamento, porém já está sendo projetado um espaço em breve, visando acessibilidade para todos.

PISTA DE SKATE DO CHUVISCO

Endereço: Av. Jornalista Roberto Marinho. Horário de funcionamento: 07h às 22h (Segunda a Domingo)