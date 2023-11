Jabaquara tem piscinas públicas

A

s piscinas adulto e infantil do Centro Esportivo Ryuso Ogawa (Vila Guarani) foram totalmente reformadas e estão prontas para a comunidade curtir os dias quentes de verão. A reforma custou mais de R$ 5 milhões e incluiu uma nova casa de máquinas, reforma do deck, tobogã infantil e canaleta de drenagem.

Os equipamentos também contam com seis salva-vidas e serão usados não só para atividades de lazer como para a prática de atividades edsportivas.. Vale destacar que além das piscinas reformadas no Jabaquara, a cidade tem outras 58 piscinas em funcionamento em 30 clubes esportivos. E há ainda 32 CEUs também com piscinas.

Na semana passada, o prefeito Ricardo Nunes esteve no bairro para a entrega das piscinas reformadas. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Cacá Vianna, acompanhou e garantiu que serão feitas intervenções no equipamento. “Vamos reformar os vestiários, as salas de ginástica e construiremos uma quadra de beach tennis”, disse.

Diversão

Pessoas de todas as idades, usuárias do Centro, serão beneficiadas com uma piscina pública de uso gratuito. Problemas estruturais anteriores foram sanados, garantindo a qualidade, tanto da piscina, quanto da experiência daqueles que a utilizarão. Foram investidos R$ 5.149.109,77 nas obras.

A estudante Raika dos Santos, 17 anos, não perdeu tempo e, antes de encarar o tobogã, disse que “gostou bastante da piscina”. Mesma opinião do estudante Vinícius Barreira, 13 anos, que antes de dar um pulo na água para se refrescar, falou. “É muito top”.

O CE Vila Guarani atende diversos bairros da região do Jabaquara e zona Sul, com academias, quadras, um campo de futebol, pistas e salas para variadas atividades. O Centro também é conhecido pelo seu campo de Gateball, jogo japonês que se tornou gradualmente popular no Brasil. O campo foi palco de Campeonatos Brasileiros e Mundiais do esporte.

O Centro Esportivo Vila Guarani fica na Rua Lussanvira, 178.. Telefone: (11) 5012-0150

Em uma área de 56.000 m², conta com academia ao ar livre, campo de futebo, com arquibancada, pista de caminhada, pista de skate, quadras, vestiários, banheiros.

Ali são desenvolvidas diversas atividades, com cronograma cheio de atividades. Entre elas, afromix, capoeira, pilates, kung fu, karate, Muay thai, patinação, ginástica, futsal… E em se tratando de atividades aquáticas, há hidroginástica e natação.

O calendário completo e lista de atividades do Centro Esportivo Vila Guarani está em tinyurl.com/muvwc8nt