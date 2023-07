Jabaquara tem curso de empreendedorismo

O projeto Meu Trampo, que oferece curso de empreendedorismo para jovens de 15 a 29 anos (prioritariamente) que vivem em situação de vulnerabilidade social. E aqueles que se interessam em obter essa capacitação, podem procurar a sala do Governo Local, no piso térreo do Descomplica Jabaquara. Ou se inscrever e obter mais informações pelo telefone (11) 3397-3205.

A capacitação é composta por cinco aulas que abordam temas como criação de marca, desenvolvimento do produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custos, divulgação do negócio e conceitos financeiros.

O diferencial do projeto é o apoio, por 90 dias, que os estudantes recebem de consultores especializados em negócios, para colocar em prática o que aprenderam. O programa é positivo tanto para os jovens que já têm algum pequeno negócio ou para aqueles que querem empreender.

A iniciativa é da Coordenação de Políticas para Juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), em parceria com o Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa, autor da metodologia By Necessity, que define os passos e o plano de ação do negócio.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Soninha Francine, compartilhou com os formandos que já quis exercer várias profissões. Algumas não deram certo, mas sempre surgiram novas oportunidades. “Quase tudo que eu queria deu errado. Hoje eu amo ser secretária de Direitos Humanos e estar nesse lugar onde eu posso de várias maneiras trabalhar para mudar o mundo”, disse.

Desde o início do projeto, 40 turmas foram concluídas e mais de mil alunos formados. Mais 107 turmas estão programadas até o final de julho.

Ao final, os alunos saem com um plano de negócios estruturado, contando com o apoio de consultores especializados em negócios por 90 dias após o término das aulas, para que consigam colocar em prática tudo o que aprenderam, assegurando que os novos negócios se tornarão suas fontes de renda e autonomia.

“Essa metodologia foi pensada para qualquer pessoa que tenha vontade de ganhar o seu dinheiro e gerir o seu próprio negócio a partir da criatividade e montar alguma possibilidade de sonhar diferente a partir do seu próprio negócio”, destacou o presidente da Agência Besouro de Fomento Social e Pesquisa, Vinicius Mendes.