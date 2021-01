Jabaquara perde Regina Joaquim

Uma notícia triste abalou lideranças comunitárias do Jabaquara nesse início de ano: faleceu Maria Regina Joaquim Martins de Souza, conhecida por sua forte e duradoura atuação comunitária no bairro.

Regina, como era conhecida, já ocupou a presidência e atualmente era vice presidente do Conselho Comunitário do Jabaquara – o Conseg.

Mesmo independente de cargos, sempre esteve participando dos encontros, fazia reivindicações apontando para problemas de toda região do Jabaquara e era bastante conhecida por sua fala firme, intensa, porém sempre sorridente e doce.

Tinha muitos amigos no bairro e sua perda foi bastante sentida. Ela foi mais uma vítima da pandemia de Covid – depois de dias de internação, não resistiu ao vírus. O marido também foi contaminado e segue internado

A missa em homenagem à Regina será na Capela do Instituto de Meninos São Judas Tadeu no dia 6 de fevereiro, sábado, 17h. A entrada para a Capela é pela Avenida Itacira, 2801 – Planalto Paulista (próximo à estação São Judas do metrô)