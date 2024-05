Jabaquara ganha unidade da rede Cozinha Escola

U ma nova parceria entre a Prefeitura de São Paulo e uma Organização da Sociedade Civil resultaram na abertura de mais uma unidade da Rede Cozinha Escola, dessa vez no Jabaquara. O objetivo do programa é fornecer refeição à população vulnerável e a unidade Jabaquara funciona na Associação da Cidade Azul e Adjacentes.

“Estou muito feliz por chegar nesse número de cozinhas escolas entregues. Cada uma fornece 400 refeições de segunda a sábado. Nós credenciamos entidades que estão dentro das comunidades, portanto, tem uma interação que ajuda a identificar onde estão os problemas, quem são as pessoas que precisam”, disse o prefeito Ricardo Nunes, que participou da inauguração em 21 de maio.

Criado em agosto de 2023, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), o programa faz parcerias com Organizações da Sociedade Civil que recebem recursos para fornecer, no mínimo, 400 refeições prontas diariamente, de segunda a sábado, para pessoas em situação de vulnerabilidade. No total, são 65 organizações parceiras.

O Rede Cozinha Escola é financiado pelo Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo (FAASP) tem previsão de R$ 351 milhões do Orçamento da cidade em 2024. Além de oferecer alimentação saudável, gera empregos na sua região, fortalece a comunidade e proporciona oportunidades de formação em cozinha, inclusive para beneficiários do Programa Operação Trabalho, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

O programa distribuiu, até 20 de maio, mais de 2,7 milhões de refeições em todas as áreas da cidade.

Quem é beneficiado pelo programa só tem elogios. “As pessoas estavam precisando botar esse projeto nas comunidades, está ajudando muitas famílias. Eu sou uma dessas pessoas”, disse o ajudante-geral Jemerson Henrique dos Santos, 36 anos.

Yukie Utiyama, 72 anos, disse que, por conta da dificuldade financeira, sempre procura locais que distribuem marmitas e que a refeição da Cozinha Escola é muito boa. “Em casa ninguém está trabalhando. Com a gente comendo aqui, só tem a janta para fazer”, afirma.

“A comida estava ótima. Hoje eu comi frango, couve, arroz e salada. Está aprovado”, destaca Monica Utiyama, 46 anos, que foi almoçar com sua mãe.

O prefeito enfatizou que a inauguração de mais essa unidade do Rede Cozinha Escola se soma a outras programas que a atual gestão tem feito em relação à segurança alimentar. “Fazemos a distribuição de 7 mil cestas básicas todos os dias, temos 80 restaurantes cadastrados que fornecem 200 refeições por dia, nossa parceria com o Estado do Bom Prato, são algumas ações concretas”, disse.