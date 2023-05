Isopor, cápsulas de café, esponjas: saiba onde descartar

Muita gente se enche de dúvidas quanto ao descarte de alguns materiais específicos e de uso bastante comum nos dias de hoje: é o caso do isopor, presente em bandejinhas, copos de café e embalagens de delivery, ou das esponjas usadas no dia a dia para lavar louça e outras atividades de limpeza doméstica.

Muito leves e de difícil comercialização, eles não são considerados atrativos. Mas, já há iniciativas que garantem a reciclagem desses materiais.

A Prefeitura de São Paulo informa que o isopor pode ser separado e destinado à coleta seletiva. Os resíduos são destinados às duas Centrais Mecanizadas de Triagem da Prefeitura e dentre as Cooperativas conveniadas, a ReciFavela também recebe resíduos de isopor para reciclagem.

O Movimento Recicla Sampa, plataforma online de amplo conteúdo de educação ambiental em resíduos sólidos, também indica aos munícipes diversos pontos de coleta por tipo de resíduo, inclusive o isopor. Acesse aqui.

No caso do isopor, além do Recifavela, há várias lojas da Rede Pão de Açúcar que recebem e encaminham para a efetiva reciclagem. Entre eles, as lojas Vila Clementino, José Maria Whitaker, Moema e Santo Amaro, além de unidades da CooperCaps.

No caso das esponjas de limpeza, o material pode ser entregue no colégio Paulo de Tarso na Aclimação. Há outros endereços mais distantes, igualmente relacionados na plataforma Reciclasampa.

Outro item que tem se popularizado no consumo, mas com coleta seletiva mais restrita são as cápsulas de máquinas de café expresso.

Mas, a plataforma Recicla Sampa indica que um número ainda maior de lojas da Rede Pão de Açucar aceitam esse item, bem como várias unidades da CoperCaps. Confira também no site os endereços e horário de funcionamento de cada ponto de descarte.

Sobre a Coleta Seletiva na cidade de São Paulo

A Prefeitura disponibiliza o serviço de coleta seletiva domiciliar porta a porta em 94 dos 96 distritos da cidade, cobrindo cerca de 76% das vias, nas 32 Subprefeituras. Em 2020, foram coletadas cerca de 94,3 mil toneladas de materiais recicláveis – um aumento de 17% em relação a 2019, quando foram coletadas cerca de 80,4 mil toneladas.