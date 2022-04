Investimento mais seguro paga o dobro da poupança

O investimento mais seguro do Brasil te paga o dobro da poupança.

A vida do brasileiro não está fácil: inflação descontrolada, alto preço dos alimentos, gasolina cara, desemprego, e pra completar, quando consegue poupar algum dinheiro no final do mês, acaba deixando na poupança, sem render quase nada.

A poupança já foi um bom investimento, mas hoje, existem lugares mais seguros e com rendimentos muito melhores, como o Tesouro Selic por exemplo.

O Tesouro Selic tem as mesmas características da poupança, ou seja, você pode retirar seu dinheiro sempre que precisar. Ele também é muito mais seguro, sem risco de confiscos e garantia do Tesouro Nacional.

A única diferença é que possui imposto de renda, e a poupança não.

Mas aqui que está a pegadinha: mesmo com o imposto de renda, o Tesouro Selic ainda rende o dobro que a poupança, além de ter rendimentos diários e não mensais, e isso muda tudo.

A poupança só te remunera 1 vez ao mês, ou seja, se você deixar seu dinheiro por 29 dias, não receberá nada. Somente no chamado “aniversário” que os rendimentos são creditados na sua conta.

Já o Tesouro Selic te paga todos os dias.

A Nuconta, conta corrente do Nubank, funciona da mesma forma e tem os mesmos rendimentos do Tesouro e também é uma ótima alternativa a poupança.

E pra quem ainda não se sente seguro para tirar seu dinheiro da poupança, a dica é ir aos poucos.

Abra uma conta em uma corretora gratuita e transfira um valor simbólico, apenas para ir se acostumando.

Garanto que isso vai fazer muito bem para sua vida financeira.

Se precisar de ajuda, conte comigo.

Renan Freitas, CFEd®

(Certified Financial Educator)

