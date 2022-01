Intervalo da Coronavac para crianças é de 28 dias

A Prefeitura de São Paulo seguirá as orientações do Instituto Butantan e ampliará para 28 dias o retorno para a segunda dose (D2) da vacina antiCovid do imunizante Coronavac para as crianças de 6 a 11 anos na capital. O intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer pediátrica é de 56 dias ou 8 semanas.

“O instrutivo do Instituto Butantan saiu ontem à noite para 28 dias, então obviamente a Prefeitura seguirá este novo instrutivo, respeitando este intervalo para crianças de 6 a 11 anos”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) está reorientando todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para que os retornos sejam sempre agendados após 28 dias da primeira dose. Os responsáveis pelas crianças que receberam o cartão com o retorno para a D2 após 15 dias também serão orientados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) sobre o novo intervalo de 28 dias. Para os adultos, o intervalo entre as doses permanece 15 dias.

Intervalos para crianças:

– Pfizer Pediátrica: 56 dias ou 8 semanas após a 1° dose

– Butantan (Coronavac) Pediátrica: 28 dias ou 4 semanas após a 1° dose

Intervalos para Adultos e adolescentes:

– Butantan (CORONAVAC) adultos: 15 dias após 1°dose

– AstraZeneca: 08 semanas (56 dias) após 1°dose (excepcionalmente sendo feitas com o imunizante Pfizer, na ausência da AstraZeneca)

– Pfizer maiores de 12 anos: 21 dias após 1° dose

– Janssen: de 2 a 6 meses após 1° dose (excepcionalmente sendo feitas com o imunizante Pfizer, na ausência da Janssen)

Vacinação infantil: orientações

As crianças de 6 a 11 anos de idade receberão a Coronavac, liberada para uso infantil na última quinta-feira (20) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O público de 5 anos de idade será vacinado com a Pfizer pediátrica, assim como, as crianças de 5 a 11 anos com imunossupressão. O público de 6 a 11 anos de idade com comorbidades será vacinado com o imunizante Coronavac.

Elas devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos e apresentar documento de identificação (preferencialmente CPF), comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Adolescentes de 12 a 17 anos podem se vacinar desacompanhados, desde que levem uma autorização assinada por um responsável, conforme o modelo disponível na página Vacina Sampa. A lista dos postos de vacinação contra a Covid-19 pode ser encontrada no site Vacina Sampa, no link: bit.ly/3AEI9FD.

Testou Positivo? Saiba quando vacinar

Diante do aumento de novos casos de Covid-19, impulsionados pela variante ômicron, diversas pessoas ficaram com dúvida se podiam tomar a dose adicional após testar positivo.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que quem foi infectado pela Covid-19 aguarde quatro semanas após o início dos sintomas para receber o imunizante. As pessoas assintomáticas devem esperar quatro semanas a partir do primeiro exame de PCR positivo.