Internet ajuda a reduzir resíduos

É bem verdade que o aumento do uso de dispositivos para acesso à internet tem igualmente ampliado a geração do chamado lixo eletrônico. Mas, ao mesmo tempo, também é inegável que a tecnologia estará cada vez mais presente na vida das famílias e que o ideal é buscar caminhos para aumentar a vida útil de equipamentos e desenvolver métodos de reduzir esse tipo de resíduo.

Se avaliarmos algumas mudanças recentes, é possível perceber que a tecnologia pode também representar, aliás, o volume de descarte. Por exemplo: se no passado as pessoas compravam cds e dvds, para ouvir música ou assistir audiovisuais, atualmente esse material está nas nuvens e pode ser acompanhado por serviços de streaming – ou transmissão online e por plataformas diversas, sem a necessidade de acumular ou descartar não só os cds e dvds, mas também os aparelhos que eram usados para reproduzi-los.

Ao mesmo tempo, a internet hoje é uma fonte de informações importantes. Se souber usar e escolher os caminhos corretos, a população pode usar essa ferramenta tanto para gerar menos lixo quanto para encontrar os melhores caminhos para descartar cada tipo de resíduo.

Horário da coleta

Em se tratando de destinação final de resíduos, o mais importante é cuidar do que descartamos diariamente.

Não jogar nada nas ruas – nem um guardanapo, nem as fezes de nossos animais de estimação, nem um colchão velho – é, obviamente, a primeira lição de casa. Se não encontrar lixeiras e papeleiras pelas ruas, leve qualquer resíduo de volta para sua casa ou escritório e faça o descarte correto. No caso de grandes objetos, leve até ecopontos ou consulte as datas e horários da Operação Cata Bagulho na rua onde mora – os dois serviços são gratuitos.

Os endereços dos ecopontos e a agenda de Cata Bagulho podem ser consultados no site prefeitura.sp.gov.br ou pelo telefone 156.

Já os serviços de coleta tradicional de lixo ou coleta seletiva são prestados pela concessionária Ecourbis, em datas e com caminhões e equipes específicos para cada um deles. Para consultar a data e horário, basta visitar o site https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html.

Com essa informação básica, a responsabilidade do cidadão é separar o lixo em dois: comum (restos de comida, sobras de poda e varrição doméstica, lixo de banheiro, bitucas de cigarro) e reciclável (embalagens de vidro, papel, metal ou plástico, não engordurados e preferencialmente enxaguados). Na sequência, embale corretamente para que não seja levado pela enxurrada, destruído pelas chuvas ou por animais e coloque na via pública uma hora antes da passagem de cada tipo de caminhão. Evite também dias de chuva intensa – recolha os sacos de lixo comum ou recicláveis para que não sejam levados pela enxurrada.

Reduza o volume do lixo

O melhor lixo é aquele que não é gerado. Para evitar um alto volume, há várias dicas que o cidadão pode seguir.

No site akatu.org.br há várias dicas importantes para quem quer praticar o consumo consciente – que vão desde evitar embalagens e sacolinhas desnecessárias até orientações para escolher produtos duráveis mais econômicos em termos de energia e água, evitar o desperdício etc.

Além de reduzir a quantidade de resíduos gerada diariamente, o aproveitamento integral de alimentos contribui para a economia da família e como bônus traz mais saúde.

O aproveitamento integral dos alimentos é aquele em que são usados talos, cascas, sementes e folhagens das frutas, legumes, verduras… Um programa da rede Sesc, prestes a completar 30 anos, tem uma série de receitas que garante o uso integral dos alimentos. Visite o site mesabrasil.sescsp.org.br e consulte a área de receitas, que traz livros em pdf para serem baixados gratuitamente. Os livros foram elaborados por várias unidades do Sesc, em todo o país, então ainda trazem a variedade da culinária brasileira.

Aliás, por falar em diversidade, saúde e proteção ambiental em geral andam lado a lado. Ao preparar refeições ou mesmo encomenda-las, privilegie alimentos naturais e da época.

No site da Ceagesp é possível encontrar uma lista bem completa referente à sazonalidade dos hortifruti, que permite fazer boas escolhas, evitar desperdícios e, consequentemente, ganhar em saúde e proteção ambiental. Além, é claro, de reduzir a quantidade de resíduos de forma significativa. Confira a lista no link: tinyurl.com/yc5as6ya

Doar, trocar e vender

Há muitas razões que podem explicar a necessidade de descarte de produtos em ambiente doméstico. As crianças crescem e as roupas não servem mais, os livros deixam de ser adequados àquela faixa etária, os interesses por brinquedos também mudam.

Para quem trabalha usando equipamentos eletrônicos, também, muitas vezes a compra de um novo item é necessária para acompanhar a tecnologia vigente, mesmo que o produto anterior ainda funcione.

Em uma mudança ou reforma de residência, muitas vezes um móvel não cabe mais.

Então, o que fazer com itens que já não servem mais à rotina da família? A resposta pode estar na internet.

Um primeiro caminho pode ser pelas redes sociais. Há muitos grupos e amigos que combinam feiras de trocas, bazares para mudança ou mesmo doações de produtos.

É essencial, entretanto, ficar atento e em alguns casos pedir nota fiscal do produto comprado e evitar fazer qualquer tipo de compra sem ver antecipadamente o produto, pessoalmente. Ou compre e troque apenas de pessoas conhecidas.

Opção nobre é a doação desses itens que estão encostados em casa. Mas, vale ressaltar, desde que estejam em funcionamento e boas condições de uso. Não devem ser doados, por exemplo, roupas rasgadas ou equipamentos que necessitem de conserto.

Na zona sul paulistana, há inúmeras entidades que contam com doações que serão usadas pelo público atendido, vendidas em bazares que financiam a atividade desenvolvida ou mesmo serão usadas pela própria instituição, como é o caso de móveis de escritório ou computadores.

Confira algumas alternativas de Ongs na zona sul paulistana, visitando o site de cada uma:

– cren.org.br

– cadevi.org.br

– fundacaodorina.org.br

– casahope.org.br

– lalec.com.br

– aacd.org.br/doe

– graacc.org.br

– aacc.org.br

– institutogabi.org.br

– cruzverde.org.br

– imsjt.org.br

– adere.org.br

Essas e outras instituições sem fins lucrativos também podem ser um endereço interessante para quem quer buscar objetos usados em bazares, evitando o consumo de novos itens e contribuindo para o trabalho assistencial que desenvolvem.

Pontos de coleta

Quem se preocupa com a destinação correta de diferentes tipos de resíduos também tem várias outras dúvidas. Onde descartar remédios? Lâmpadas? Materiais não recicláveis como cerâmica, acrílico, tecidos? E o lixo eletrônico? Eletrodomésticos, celulares, baterias, pilhas? E móveis quebrados, estofados?

No site é possível encontrar respostas a todas essas perguntas e encontrar as melhores opções de descarte correto nas proximidades de sua casa.