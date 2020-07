Instituto Gabi promove venda de garagem

O Instituto Gabi – organização que oferece atividades para crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência para inserção social efetiva – promoverá um bazar beneficente imperdível: a “Venda de Garagem”. Será no dia 11 de julho, das 9h às 17h, na unidade de logística do Instituto: Rua João da Mata Saraiva, 136 (travessa da Rua Gastão da Cunha, paralela à avenida Santa Catarina).

No bazar, estarão disponíveis itens variados – roupas, sapatos, acessórios e utensílios, entre outros. “Vamos comercializar produtos novos ou usados em excelente estado a preços bastante atrativos. É a compra do bem: quem adquire um produto estará ajudando o Instituto Gabi a retomar os atendimentos à pessoa com deficiência, algo que fazemos desde 2001”, adianta o fundador e presidente da entidade, Francisco Sogari.

Vale reforçar que o atendimento se dará de forma organizada, respeitando todas as determinações das autoridades sanitárias e governamentais. Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (11) 11 95604-4972

Importância

Em meio à pandemia, a Prefeitura de São Paulo suspendeu a parceria de 17 anos. O Instituto Gabi precisou encerrar as atividades do Núcleo Conveniado, entregar o prédio e pausar, temporariamente, os atendimentos.

Agora, a entidade está mobilizada na preparação de um novo espaço para receber os atendidos – o Espaço Multidisciplinar. “São ajustes que requerem recursos. Temos pressa porque, diariamente, as famílias dos atendidos nos perguntam quando retomaremos as atividades. E assim que o governo liberar os atendimentos presenciais, queremos estar com a nossa casa pronta”.

Interessados em conhecer e acompanhar o trabalho do Instituto Gabi podem fazê-lo pelos seguintes canais de comunicação: www.institutogabi.org.br, @institutogabi (Facebook) ou @institutogabioficial.

Sobre o Instituto Gabi

O Instituto Gabi foi fundado em 2001, pelo casal Iracema e Francisco Sogari, quando sua primogênita Gabriele, então com seis anos de idade, foi vítima de um atropelamento e retornou à casa do Pai. Atendeu, ao longo de quase duas décadas, centenas de famílias. É reconhecido pelo trabalho de inclusão de pessoas com deficiência. Contribui para a construção de políticas públicas, serve de fonte de informação para a imprensa e é objeto de estudo para diferentes níveis acadêmicos.

A trajetória foi marcada por muito trabalho e doação – sempre contando com o apoio de voluntários. “O que nos orgulha é saber que chegamos à maioridade com um projeto sólido e de qualidade, reconhecido por mais de 1300 famílias que passaram pelo Gabi”, diz Francisco Sogari.

O Instituto Gabi vem ganhando, cada vez mais, o reconhecimento da sociedade. Ganhou o Prêmio Relevância Social da Câmara dos Deputados e o Prêmio Melhores ONGs do Brasil 2019. Também em 2019, seu fundador, Francisco Sogari, recebeu o título ‘Cidadão Paulistano’, conferido pela Câmara Municipal de São Paulo.