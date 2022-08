Inscrições para mutirão de catarata

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) e o Instituto São Paulo de Ação Voluntária disponibilizaram para passageiros do Terminal Metropolitano Jabaquara um posto de inscrições para realização de cirurgia de catarata, até o dia 19 de agosto.

O Mutirão da Catarata, já realizado há 15 anos, é destinado aos munícipes de São Paulo com mais de 50 anos que tenham dificuldades para enxergar. Voluntários do Instituto vão orientar passageiros na Plataforma A do terminal sobre a doença e esclarecer dúvidas para o cadastro de atendimento oftalmológico e procedimento cirúrgico.

Após o período de pré-inscrição, os interessados receberão encaminhamento para o atendimento, com data e local informados posteriormente.

A catarata é uma das principais doenças oculares, em que a visão fica opaca e ocorre principalmente em decorrência do envelhecimento, porém existem casos de catarata congênita. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, acometendo principalmente a população idosa. No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), surgem cerca de 550 mil novos casos por ano.

Sobre a EMTU

Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade em cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.

Serviço

Inscrições Mutirão da Catarata

Local: Terminal Metropolitano Jabaquara da EMTU

Datas: 8 a 19/8 (de segunda a sexta-feira)

Horário: Das 9h às 16h

Endereço: Rua Nelson Fernandes, s/n