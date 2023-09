Inscrições para mutirão de catarata vão até dia 15, com limite de 3 mil pessoas

Não é na zona sul da capital, mas pode valer a pena para os moradores dessa área se deslocarem até a estação Tatuapé do metrô. Isso porque a Estação está recebendo inscrições para um mutirão de catarata, gratuito. As inscrições tiveram início no dia 15 de agosto e o cadastramento poderá ser feito até o dia 15/09. Mas, se o número de interessados atingir o limite de 3 mil inscrições antes disso, as inscrições serão ecerradas. Podem ser feitas de segunda a sexta, das 10h às 16h

O serviço é destinado a pessoas acima de 50 anos, que residem no município de São Paulo. Realizado pelo Instituto São Paulo de Ação Voluntária, o projeto “Mutirão de Cirurgia da Catarata” está no seu 20° ano, com mais de 30 mil cirurgias gratuitas realizadas neste período.

A catarata é a perda da transparência do cristalino. O envelhecimento natural das células do cristalino é a causa mais comum da doença, embora haja outras causas como hereditariedade, traumatismo, doenças sistêmicas, congênitas medicamentos e infecções oculares. Em geral, os primeiros sinais da doença surgem depois dos 50 anos.

Não há nenhum método capaz de evitar ou prevenir a catarata. O único tratamento eficaz conhecido é a intervenção cirúrgica. O seu aparecimento não pressupõe a necessidade imediata de operação.

Algumas cataratas são lentas e outras progridem com mais rapidez. Entretanto, a redução da visão provocada pela doença só pode ser recuperada com a substituição do cristalino opacificado por um artificial, no caso uma lente intraocular.

A iniciativa conta com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para atividades ligadas à promoção da saúde e ao bem-estar dos passageiros, e também ações culturais de artistas e instituições parceiras.

Serviço:

Campanha de Cadastramento para Mutirão da Catarata. Estação: Estação Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira). Período: de 15/08 a 15/09, de segunda a sexta-feira. Horário: das 10h às 16h

Necessários documentos do paciente e acompanhante, identidade, CPF e comprovante de endereço. Campanha gratuita para pessoas acima de 50 anos que residem no Município de São Paulo.