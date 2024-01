Inscrições para curso grátis de jardinagem começam dia 05/02

Disputadíssimo, o Curso Municipal de Jardinagem da Universidade Municipal para o Meio Ambiente e Paz, no Ibirapuera, está com inscrições abertas para as turmas desse ano. Há várias opções de horários, datas, mas é bom ficar atento porque, ainda assim, as vagas se esgotam rapidamente.

Histórico

A Escola Municipal busca, desde 1975, disseminar conhecimento sobre o ofício e a arte da jardinagem, capacitando tanto profissionais quanto cidadãos interessados no cuidado com as áreas verdes e o meio ambiente.

Cada turma terá 25 encontros e a carga horária total do curso é de 75h. Receberão certificados os participantes que obtiverem 75% de frequência.

São 60 vagas em cada turma e as inscrições são on-line

O link para as inscrições será liberado pontualmente às 10h nos dias das inscrições, conforme abaixo:

TURMA 554: Segundas e quartas – Dias: 19/02 a 15/05, das 09h às 12h. Inscrições em 05/02

TURMA 555: Terças e quintas – Dias: 05/03 a 28/05, das 09h às 12h.Inscrições em 20/02.

TURMA 556: Segundas e quartas. Dias: 01/04 a 26/06, das: das 13h30 às 16h30. Inscrições em 18/03.

TURMA 557: Terças e quintas. Dias: 02/04 a 27/06, das: das 13h30 às 16h30. Inscrições em 19/03

TURMA 558 (Intensivo de Férias): Segundas a sextas. Dias: 01/07 a 06/08, das: das 09h às 12h. Inscrições em 17/06

TURMA 559: Segundas e quartas. Dias: 05/08 a 30/10, das: das 13h30 às 16h30 Inscrições em 22/07.

TURMA 560: Terças e quintas. Dias: 06/08 a 29/10, das 13h30 às 16h30. Inscrições em 23/07.

TURMA 561: Segundas e quartas. Dias: 02/09 a 02/12, das: das 09h às 12h. Inscrições em 19/08.

TURMA 562: Terças e quintas. Dias: 17/09 a 12/12, das: das 09h às 12h.Inscrições em 20/08.

As inscrições serão encerradas assim que o número de vagas se esgotarem.

No horário indicado para as inscrições, atualize a página para visualizar o link do formulário.

Nas aulas, leve repelente e protetor solar, além de lanche e uma caneca.

A UMAPAZ fica no Parque do Ibirapuera, com entrada pela Av. Quarto Centenário, 1268. Portão 7A.

Estacionamento: Portões 3 (dentro do parque – cobrado) ou proximidades do Portão 5 (rua)*

*O Portão 5 fica na Av. Quarto Centenário, próximo à Av. Sagres