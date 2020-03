Inscrições disponíveis para a Corrida da Mulher SP estão esgotando

Já são mais de 14 mil mulheres registradas para participar da prova que irá ocorrer no dia 8 de março, devido ao Dia Internacional da Mulher, e contará o total de 15 mil participantes! O evento será realizado pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Esportes e o site oficial para mais informações e inscrições é o www.corridadamulhersp.com.br.

Há percursos de 5 e 10 quilômetros, ambos na região do Ibirapuera, também com participação de pessoas com deficiência. As inscrições custam R$ 30 e terão seu valor revertido para compra de kits de higiene feminina pela Defesa Civil. Cada inscrita deverá retirar um kit com camiseta, viseira e sacolinha esportiva nos dias 5, 6 e 7 de março, das 8h às 18h, no Ginásio do Ibirapuera.

“Será a maior corrida feminina do país, também com uma programação completa pensada especificamente para as mulheres, mobilizando diversas secretarias e órgãos do Governo do Estado”, afirmou o Secretário de Esportes, Aildo Ferreira.

Ao final do evento, está prevista a apresentação da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo com a participação das cantoras Elba Ramalho, Anavitória, Bebé Salvego, Roberta Sá e Luiza Possi, além de grande show de encerramento com Claudia Leitte.

“Este é um evento dedicado e em homenagem à mulher. Neste dia, teremos toda a estrutura de saúde do município e do Estado para o atendimento à mulher. Exames de mama, com as carretas Mulheres de peito, e exames oftalmológicos e preventivos”, enumerou o Governador João Doria, na apresentação da corrida, em janeiro.

A Corrida da Mulher SP é organizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Esporte, Saúde, Desenvolvimento Social, Cultura e Economia Criativa e Comunicação, além do Fundo Social de São Paulo e apoio da Prefeitura de São Paulo.