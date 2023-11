Iniciativas para reduzir uso do plástico são premiadas

O plástico transformou o dia a dia e proporcionou muitos benefícios à sociedade. Mas a humanidade produz hoje cerca de 430 milhões de toneladas do material anualmente, dois terços dos quais rapidamente se tornam resíduos.

Todos os anos, entre 19 e 23 milhões de toneladas de resíduos plásticos vazam para ecossistemas aquáticos, poluindo lagos, rios e mares. Pesquisas mostram que, se as práticas atuais continuarem, o plástico pode emitir 19% das emissões globais de gases de efeito estufa permitidas pela meta mais ambiciosa do Acordo de Paris até 2040. Produtos químicos no plástico têm sido associados a problemas na saúde em humanos.

Para combater essa crise, os especialistas dizem que o mundo deve reduzir a produção de plástico, eliminar os plásticos de curta duração e de uso único, acelerar os sistemas de reutilização, mudar para alternativas ecológicas, melhorar a reciclagem e adotar uma abordagem de ciclo de vida para a poluição plástica.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) anunciou os cinco vencedores do prêmio Campeões da Terra 2023, a maior honraria ambiental da ONU.

O prêmio, agora em seu 19º ano, reconhece líderes pioneiros do governo, da sociedade civil, do meio acadêmico e do setor privado por seus impactos transformadores no mundo natural.

Confira as iniciativas vencedoras e inspire-se:

– Prefeita Josefina Belmonte, da Cidade de Quezon, Filipinas, homenageada na categoria Liderança Política, está liderando ações ambientais e sociais por meio de um compilado de políticas para combater a crise climática, acabar com a poluição plástica e deixar o ambiente urbano mais verde. As suas iniciativas incluem a proibição de plásticos de uso único, um programa de troca para a poluição plástica, estações de recarga para itens do dia a dia e defesa de uma forte formulação de políticas globais sobre plástico.

– Fundação Ellen Mac Arthur (Reino Unido), homenageada na categoria Inspiração e Ação, tem desempenhado um papel de liderança na integração de uma abordagem de ciclo de vida, inclusive para plásticos. A Fundação já publicou relatórios e criou redes de tomadores de decisão dos setores privado e público, e também no meio acadêmico, para desenvolver iniciativas de ciclos de vida e soluções para a crise climática, perda de biodiversidade, poluição plástica e mais. Ela lidera o Compromisso Global com o PNUMA.

– Blue Circle (China), homenageada na categoria Visão Empreendedora, a qual usa a tecnologia blockchain e a internet das coisas para rastrear e monitorar todo o ciclo de vida da poluição plástica – da coleta à regeneração, remanufatura e revenda. Ela já coletou mais de 10.700 toneladas de detritos marinhos, tornando-se o maior programa da China relativo a resíduos plásticos marinhos.

– José Manuel Moller (Chile), também homenageado na categoria Visão Empreendedora, é o fundador da Algramo, uma empresa social dedicada a fornecer serviços de refil que reduzem a poluição plástica e diminuem os custos de itens essenciais do dia a dia. Moller também trabalha para prevenir, reduzir e gerenciar de forma sustentável os resíduos por meio de seu papel como Vice-Presidente do Conselho Consultivo de Personalidades Eminentes da ONU sobre Lixo Zero, uma iniciativa criada em março de 2023.

Conselho para Pesquisa Científica e Industrial (África do Sul), homenageado na categoria Ciência e Inovação, usa tecnologia de ponta e pesquisa multidisciplinar para desenvolver inovações para combater a poluição plástica e outras questões. É pioneira na identificação de alternativas sustentáveis para plásticos convencionais, estabelecendo oportunidades para fabricação local e desenvolvimento econômico e testando a biodegradabilidade do plástico.