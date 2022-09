Ingressos grátis até 6 de novembro

Estava previsto o início das vendas de ingressos do Museu do Ipiranga para o dia 3 de setembro, domingo. Entretanto, antes mesmo de anunciar valores e eventuais gratuidades, o Museu anunciou que a entrada será gratuita para todos nos 60 primeiros dias. Mas, será preciso agendar a data e horário de sua visitação e , dessa forma, reservar ingressos. Tudo será feito online: a partir de 5 de setembro, às 10h, no nosso site, você pode agendar a sua visita em: http://www.museudoipiranga.org.br/.

No dia 8, as portas do Museu do Ipiranga estarão abertas para o público e, durante dois meses, a entrada para conhecer o novo Edifício-Monumento será franqueada. Ou seja, até 6 de novembro, será possível visitar as exposições gratuitamente.

O Museu funcionará de terça a domingo e, no mês de setembro, abrirá das 12h às 18h, com entrada até as 17h. Os bicicletários estarão abertos. As vagas no estacionamento do Museu estarão reservadas para o acesso de pessoas com deficiência.

Programação especial

Para celebrar sua reabertura e o bicentenário da Independência, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo apresenta, de 7 a 11 de setembro, uma programação cultural ampla e diversificada. Coordenada por Abel Gomes, responsável pela direção artística da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, a programação será aberta ao público. As atrações incluem música, dança, teatro e circo e terão transmissão pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #Culturaemcasa.

Projeção Mapeada

Realizada na fachada do Museu do Ipiranga com utilização de Inteligência Artificial, a projeção mapeada será acompanhada por trilha sonora de André Abujamra e dividida em oito atos com um minuto de duração cada. Com inspiração de artistas ligados às artes visuais, à literatura e à música, cada minuto do show vai contar uma parte da história cultural e artística dos últimos dois séculos. Serão retratados, por meio de imagens e sons, episódios relacionados à arte indígena, ao Brasil colonial, à presença dos negros no Brasil, à Semana de Arte Moderna de 22, à Tropicália, à Bossa Nova e à Arte de Rua. Um último panorama trará o tema ‘Independência de Cada Um – O momento de agora’. Serviço: De 04/09 a 11/09, das 18h30 às 22h e 07/9, das 21h às 22h

200 anos com 200 drones

Espetáculo sobre o museu que contará com aeronaves em sincronia criando imagens correspondentes ao tamanho de um campo de futebol em pleno ar. As imagens formadas pelos drones vão exibir ícones brasileiros e grandes realizações da cultura. Serviço: dia 7 de setembro às 21h

Shows

O público também irá conferir shows inéditos de Daniel, Fafá de Belém, Criolo e Margareth Menezes. A programação cultural no Parque da Independência é realizada em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Serviço: de 08 a 11/09 das 18h às 21h e em 9 e 10/09 das 19h às 22 Dia 8/9: Apresentação da SP Companhia de Dança, SP Big Band, Orquestra Jazz, Sinfônica Dia 9/9: SP Companhia De Dança, SP Big Band, Orquestra Jovem Com Almir Sater & Gabriel Sater Dia 10/9: SP Companhia De Dança, SP Big Band, Orquestra Funmilayo Com Xênia França E Luedji Luna Dia 11/9: Banda Sinfônica Da Polícia Militar e Geraldo Azevedo e a Orquestra Do Estado De São Paulo – Osesp

Transmissão virtual

Toda a programação pode ser conferida na Agenda Bonifácio, plataforma online criada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que reúne e apresenta toda a programação cultural relativa ao Bicentenário da Independência do Brasil. Batizada em referência a José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos personagens mais importantes da Independência, a plataforma é dinâmica e atualizada constantemente com novos eventos e conteúdos relacionados, tais como entrevistas, curiosidades, notícias e releituras de fatos marcantes. Também haverá transmissão pela Plataforma #CulturaEmCasa, de streaming e vídeo por demanda, que em 27 meses no ar já conta com cerca de 5 mil conteúdos, 35 milhões de usuários únicos, 4,5 mil cidades impactadas, 526 mil horas assistidas e 7,6 milhões visualizações.