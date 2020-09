Implantes dentários tem custo acessível na atualidade

“Implantes dentários são o que há de melhor para resolver a perda de dentes, hoje. São o que mais se aproxima do dente natural de uma pessoa”, diz o dr. Danilo Racy, especialista em Implantodontia.

Ele afirma que, quando os implantes chegaram ao mercado, eram inacessíveis à maioria da população, mas que hoje essa situação mudou. Além dos avanços científico-tecnológicos, que reduzem os custos, ampliam a produção e popularizam, portanto, os implantes, há ainda outras possibilidades para garantir um implante de qualidade sem um valor muito alto.

“Somos um Centro de Pós-Graduação de Dentistas com experiência na área de implantes Dentários, que tem por finalidade ajudar a população de nossa cidade”, relata. “Oferecemos implantes de alto nível e última geração, com custeio praticamente restrito ao material usado”, conclui.

Há mais de quinze anos na Vila Mariana, Dr. Danilo Racy explica que esse tipo de atendimento garante oportunidade de repor dentes perdidos, ou substituir pontes móveis, dentaduras ou próteses mal adaptadas por dentes fixos, ou dentaduras abotoadas.

“Os dentes são importantes para a mastigação, fala e estética facial. Sua perda pode acarretar dificuldades físicas e até psicológicas e sociais’, diz.

Na primeira fase do tratamento, é recolocada a raiz que foi perdida, por meio do implante. “Depois de três ou quatro meses, é iniciada a segunda fase, com colocação das coroas ou próteses presas nestes implantes.

A colocação dos implantes é através de pequenas cirurgias, simples, sem dor, de modo que ninguém deixará de realizar seus afazeres no dia seguinte à colocação, nem ficará sem seus dentes provisórios”, conclui.

Para agendar uma avaliação no curso de Pós Gradução de Implantodontia, é necessário ligar para 3277-2706 ou 3341-0304, em horário comercial, com Rose ou Márcia.