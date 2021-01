Idosos entre 60 e 64 anos passam a pagar passagem em 1 de fevereiro

A partir de 1 de fevereiro, acaba da gratuidade de passagens de ônibus e metrô para pessoas com idade entre 60 e 64 anos. Só quem tem mais de 65 anos não precisará pagar passagem. A decisãod o Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo foi questionada na justiça, mas, ao menos por enquanto, prevalece a decisão de eliminar a gratuidade nessa faixa etária.

A SPTRans alega que as novas medidas para a concessão de gratuidade no sistema de transporte público passarão por um período de transição no mês de janeiro e começam a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2021 e defende que a decisão segue o que prevê o Estatuto do Idoso,com gratuidade nas passagens dos ônibus municipais e intermunicipais (EMTU), Metrô e CPTM para as pessoas acima de 65 anos de idade.

A SPTrans diz ainda que “este período de transição foi estabelecido para levar ao conhecimento e adaptação dos cidadãos”. Isso porque, passageiros com menos de 65 anos que já possuem um cartão do Bilhete Único Especial da Pessoa Idosa deverão providenciar a substituição do seu cartão por um modelo do tipo comum durante o mês de janeiro, pois os cartões com a gratuidade serão cancelados em 1º de fevereiro para quem não completar a idade mínima necessária. O cadastro pode ser feito pela internet desde 19 de janeiro.

Ou seja, quem tem entre 60 e 64 anos de idade deve agora solicitar o Bilhete Único Comum e a Prefeitura garante que a entrega será feita em domicílio. Para isso, é preciso atualizar o cadastro no site sptrans.com.br/cadastro a partir de 19/01 e selecionar a opção para receber o cartão na própria residência. Saiba mais: https://scup.it/o2ci

A SPTrans ainda reforça que idosos acima de 60 anos, estão no grupo de maior risco de contágio pelo Coronavírus. Por isso, veja as medidas adotadas que garantem a sua segurança e a de todos!

– Evite ir aos Postos de Atendimento da SPTrans (Posto Central do Bilhete Único ou nos Postos das Subprefeituras);

– Evite sair de casa, mas caso seja necessário utilize o transporte coletivo no horário das 10 às 15h, quando a circulação de pessoas no ônibus é menor.

– Suas viagens no transporte estão garantidas. Caso não esteja com o seu Bilhete Único você pode apresentar o RG ao motorista e usar o transporte por ônibus normalmente;

– Para tirar dúvidas e solicitar o Bilhete Único Especial Idoso – agora só para quem tem 65 anos ou mais – foi criado um e-mail exclusivo e em caráter excepcional. Se necessário peça ajuda para um familiar ou uma pessoa amiga. O e-mail é atendimento.idoso@sptrans.com.br, deve-se anexar RG, foto e comprovante de residência.

Homens e mulheres com 65 anos ou mais que, comprovadamente, residam na Capital e Região Metropolitana de São Paulo podem solicitar o cartão do Idoso pelo endereço: sptrans.com.br/atendimento.

Documentos necessários:

• Documento pessoal com foto (RG, CNH, CIE…), com data de emissão de até dez anos (cópia simples);

• CPF (caso o número não conste no documento apresentado) (cópia simples);

• Comprovante de residência recente (máximo 06 meses) (conta de telefone, luz, gás);

• Informar número de telefone para contato.