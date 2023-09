Ibirapuera tem várias opções para quem quer comer bem

A Bienal de São Paulo, no Pavilhão do Ibirapuera começa no próximo dia 6 de setembro. Ao mesmo tempo, vale observar que a previsão do clima é de dias ensolarados e boas temperaturas. Que tal então aproveitar o Parque para um passeio mais completo

Vale relembrar que o parque conta com várias opções gastronômicas para curtir. Siga o roteiro resumido abaixo:

– Lanchonete: Madureira Sucos está aberto diariamente, das 7h às 20h, com muitas opções em lanches, saladas, pratos rápidos e, claro, sucos.

– Quiosques: Nutty Bavarian, de segunda a sábado, das 7h30 às 20h, e aos domingos, das 8h30 às 19h20; Vicino Al Cuore, aberto aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 20h; Sorvetes Rochinha, diariamente, das 9h às 20h; Oakberry, segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h, e sábado e domingo, das 8h30 às 19h20; Bacio di Latte, diariamente, das 9h às 20h; Beiju Churros, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h, além de sábado e domingo, das 8h30 às 19h20; Mãe Terra, funciona diariamente, das 9h às 20h.

Pipoca no Parque: com opções de pipocas doces e salgadas, funcionam diariamente, das 9h às 20h, em diversos pontos do Parque, como perto do Pavilhão das Culturas Brasileiras e em frente ao Planetário Ibirapuera.

– Restaurantes: Restaurante Selvagem funciona no horário do almoço de terça a sexta-feira, das 12h às 16h, e sábado e domingo das 12h às 17h. O Selvagem também abre para jantar de terça a sexta-feira, das 19h às 23h; sábado e domingo, das 19h30 às 23h30. Já o Prêt MAM (Restaurante) funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, e aos sábados, domingo e feriados, das 12h30 às 17h. Por fim, o Restaurante Sabiá (foto) no Parque opera todos os dias das 7h às 22h.

– Cafés: PÃO (Padaria Artesanal Orgânica), na Bienal, funciona diariamente, das 8h às 19h, e Prêt MAM (Café) atende todos os dias, das 10h às 16h.