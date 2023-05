Ibirapuera tem observação de pássaros para estudantes

Toda semana agora vai ter projeto Bem Te Vi Passarinhando, no Viveiro Manequinho Lopes, no Parque Ibirapuera. Antes esse encontro para observação de aves acontecia quinzenalmente, promovido pela Coordenação de Educação Ambiental/Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ) e da Divisão de Fauna Silvestre (DFS), da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA).

As visitas são gratuitas, acontecem sempre às sextas-feiras das 8h às 10h30, e devem ser previamente agendadas pelas escolas públicas ou privadas, para grupos de 10 a 30 alunos, de 6 a 13 anos. Para fazer a inscrição é necessário preencher o formulário clicando aqui .

A atividade, voltada para alunos do Ensino Fundamental I e II, tem como objetivo despertar nas crianças e adolescentes o encantamento pelos pássaros e promover a educação ambiental, importante para ensinar sobre perda de biodiversidade, poluição e questões como mudanças climáticas, além de outros impactos negativos causados pelo ser humano. Ao compreender esses problemas, os estudantes poderão adotar práticas para minimizar impactos e preservar o meio ambiente.

Sabiá laranjeira, joão-de-barro e bem-te-vi

Durante a visitação os monitores explicam como funciona a interação das espécies com o ambiente do Viveiro e qual o papel que cada uma desempenha no habitat.

De acordo com Juliana Summa, coordenadora de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal, a observação dos pássaros possibilita aprender sobre seu comportamento, ter noção de biologia e ecologia, além da importância de sua preservação e do meio ambiente.

Os alunos que participam do Bem Te Vi Passarinhando têm a oportunidade de avistar aves como sabiá laranjeira, joão-de-barro, bem-te-vi, sabiá-do-campo, tico-tico, gavião-carijó e carcará, além de urubu-de-cabeça-preta, pica-pau-de-cabeça-amarela, e corruíra. Espécies como cambacica, pardal, pitiguari, sanhaço-cinzento, sanhaço-do-coqueiro, tesoura, alma-de-gato, nei-nei, risadinha, papagaio-verdadeiro e periquito-rico, assim como asa-branca, rolinha e jacuguaçu, entre outros, habitam o local.

No total, estima-se que o Parque do Ibirapuera tenha mais de 200 espécies de aves.

Em 2022, quando o projeto teve início, a atividade contou com 105 participantes. Neste ano já foram recebidos 53 estudantes, entre crianças e adolescentes.

O Viveiro

Implantado em 1928, o Viveiro Manequinho Lopes é um viveiro municipal, aberto para visitação nos dias de semana e localizado dentro do Parque Ibirapuera. A entrada é pelo portão 7.

No local, são produzidas mudas de plantas destinadas aos plantios das áreas públicas da cidade de São Paulo. São espécies arbustivas e herbáceas, sendo estas mudas ornamentais e nativas de boa qualidade, de espécies resistentes e adaptadas ao ambiente urbano, com a maior diversidade.

Também, no Manequinho – junto a outros viveiros de São Paulo – são realizadas pesquisas e experimentações para aprimorar a produção de plantas.

Seu acervo conta com coleções vivas de espécies vegetais com 200 categoria diferentes de plantas com potencial paisagístico e à disposição dos visitantes.

Ao todo são: 10 estufas (casas de vegetação), 97 estufins (canteiros suspensos), 3 telados (estruturas cobertas com tela de sombreamento) e 39 quadras – entre matrizes e de estoque de mudas envasadas – prontas para o fornecimento aos órgãos públicos municipais.